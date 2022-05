Ook de mannen stropen mouwen op in ‘War of the WAGs’: welles-nietesspelletje tussen Wayne Rooney en Jamie Vardy domineert nieuwe procesdag

SportDe Britse pers blijft smullen van de ‘War of the WAGs’ tussen Coleen Rooney en Rebekah Vardy. Nadat de focus de voorbije procesdagen vooral lag op de dames zelf, verschoof het vergrootglas vandaag voor het eerst richting de heren voetballers zelf. Zo zou Wayne Rooney tijdens het EK 2016 aan Jamie Vardy gevraagd hebben of die zijn vrouw Rebekah een beetje in toom kon houden. Zij stemde er tijdens het toernooi namelijk mee in een column bij te houden bij ‘The Sun’ en dat was niet naar de zin van toenmalig bondscoach Roy Hodgson. Maar: Jamie Vardy ontkent.

Wat is ‘The War of the WAGs’? Coleen Rooney beschuldigt Rebekah Vardy ervan ‘fake news’ over haar privéleven verkocht te hebben aan ‘The Sun’. Coleen vond het verbazend dat de tabloid zo veel intieme details kende, terwijl ze er nooit toestemming voor gaf. Een valstrik leidde haar in haar ogen naar de schuldige. Coleen blokkeerde op Instagram iedereen die haar volgde, buiten Rebekah, en stuurde valse informatie de digitale wereld in. Wat bleek? Ook díe sluwe roddels stonden wat later in de krant. Voor Coleen was het duidelijk: de vrouw van Jamie Vardy is een klikspaan bij de pers. Rebekah ontkent de beschuldigingen en wijst naar een mogelijke hack van haar Instagramaccount.

De bondscoach en diens assistent, Gary Neville, waren beiden bezorgd dat de column van Rebekah Vardy de sfeer binnen de groep zou verzieken. En dus zou het duo aan Wayne Rooney, op dat moment aanvoerder van de ‘Three Lions’, gevraagd hebben of hij zijn collega-spits niet eventjes afzonderlijk wilde nemen. Om te voorkomen dat de zaken zouden escaleren. Iets wat Rooney “nogal vreemd” vond, zo liet hij vandaag optekenen. “Ze vroegen mij of ik, als kapitein, met meneer Vardy wilde praten over diens vrouw. We wisten allemaal dat dit een erg ongemakkelijk onderwerp was, dus moest ik hem vragen of hij met zijn vrouw kon praten. Om haar wat in te tomen.”

Quote ’t Leek wel alsof mevrouw Vardy daar was met de ploeg. Zoveel zaten ze op FaceTime. Wayne Rooney over de vrijetijdsbesteding van Jamie Vardy tijdens het EK 2016

Waarna Rooney in detail trad over het bewuste gesprek zelf. “Ik herinner me het gesprek nog goed. Het was wat vreemd, om het met een ploegmaat over zijn vrouw te hebben. Ik zat met hem aan tafel, hij met een koffie in de hand. Het was echt vreemd”, aldus Rooney, die ook nog schetste hoe het er toen in de spelersgroep aan toeging. Want terwijl het gros van de groep ontspande door pool of andere spelletjes te spelen, zonderde Vardy zich vaak af. Om met Rebekah te bellen. “’t Leek wel alsof mevrouw Vardy daar was met de ploeg. Zoveel zaten ze op FaceTime.”

Volledig scherm © Photo News

In een geschreven statement ging Rooney nog wat verder. Daaruit blijkt dat Jamie Vardy instemde om met zijn vrouw te praten over haar activiteiten in de media, en over hoe die de sfeer binnen de groep niet bepaald ten goede kwamen. En Rooney voegde er ook aan toe dat hij verbaasd was de gedetailleerde inhoud van het gesprek dat hij had met de Leicester-spits later te moeten lezen in ‘The Sun’.

Volledig scherm Jamie Vardy en Wayne Rooney, op training tijdens het EK in 2016. © REUTERS

Ook Jamie Vardy, die nog steeds gewoon speelt en traint met zijn club Leicester City, was vandaag een eerste keer aanwezig op een hoorzitting. Hij zat samen met zijn vrouw op de eerste rij, op een metertje van het echtpaar-Rooney. Beide stellen gunden elkaar amper een blik, maar in een geschreven statement ging Jamie Vardy op zijn beurt in tegen de woorden van zijn gewezen ploegmaat. “Wayne kraamt onzin uit. Hij moet verward zijn, want hij heeft me nooit aangesproken over Becky’s werk in de media tijdens het EK 2016. Er was niks om over te praten, en ik weet dat omdat ik alles bespreek met haar”, aldus Vardy.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Dag drie en vier: Coleen geeft toe dat ze vreesde voor haar huwelijk

Ook de vierde dag van ‘The War of the WAGs’ stond bol van de spanning. Coleen Rooney gaf voor het eerst toe dat ze een tijdje gescheiden was van haar man Wayne Rooney en dat ze vreesde dat hun huwelijk voorbij was. Verder gaf ze aan dat haar Intagrambericht dat Rebekah ontmaskerde haar laatste redmiddel was. Eerder in het proces was er ook al een opvallend moment aan de kant van Rebekah Vardy. Toen de online-dreigementen richting haar twee jaar oude dochtertje aan bod kwamen, barstte Vardy in tranen uit.

Op de derde dag van het proces deed Coleen Rooney een opvallende bekentenis. Ze gaf toe dat ze een tijdje gescheiden leefde van haar man Wayne Rooney nadat hij was betrapt op rijden onder invloed met kantoormedewerkster Laura Simpson.

“Ik bevond me in een kwetsbare situatie. Mijn man was zwaar in de fout gegaan. Ik bracht veel tijd door in het huis van mijn ouders. Ik wist op dat moment niet hoe mijn huwelijk zou gaan lopen. Wayne en ik probeerden onze relatie terug op de rails te krijgen en te bepalen waar we heen wilden. Maar ik wilde niet dat het publiek dat wist, want ik weet hoe snel de kranten op zulke dingen springen. Ik had toen ook nog niet besloten of we onze relatie een nieuwe kans zouden geven”, gaf Coleen toe.

De bekentenis van Rooney kwam naar boven toen ze een verhaal uit de doeken deed over een privébericht op Instagram van haar en haar gezin in pyjama. Toen er in 'The Sun’ een verhaal verscheen dat volgens haar gebaseerd was op dit bericht, geraakte ze onmiddellijk in paniek en concludeerde ze dat iemand het gelekt moest hebben. Dat zou volgens haar dus door Rebekah Vardy gebeurd zijn.

Drie olijftakken geweigerd

Verder beweerde Coleen Rooney dat ze tot drie keer toe een olijftak had aangereikt aan Rebekah Vardy om een juridisch proces te vermijden. Maar tot drie keer toe ging mevrouw Vardy niet in op haar uitnodiging. “Al wat ik wou is de persoon stoppen die mijn privé-informatie naar ‘The Sun’ maar bleef lekken. Ik heb haar meerdere malen gewaarschuwd, maar het stopte maar niet. Dit was mijn laatste redmiddel”, aldus mevrouw Rooney.

Volledig scherm Coleen Rooney © Photo News

Dag twee: wenende Rebekah Vardy

Op de tweede dag van het proces hield een geëmotioneerde Rebekah Vardy het niet droog. David Sherborne, de advocaat van Coleen Rooney, sneed op een bepaald moment de online-dreigementen aan het adres van Vardy aan. Sinds het ‘lekschandaal’ ontvangt Rebekah een digitale stroom aan beledigingen. Soms gericht aan haar familie, en er vielen ook dreigementen in haar mailbox dat men haar dochtertje van twee jaar seksueel wil misbruiken. Toen Sherborne dat aanhaalde en het “horrible stuff” noemde, knakte er iets bij Rebekah Vardy.

Volledig scherm Rebekah Vardy. © REUTERS

Vardy begon te wenen, depte de ogen met enkele tissues droog, maar ging niet in op de vraag van de rechter om een pauze in te lassen. “Ik denk eerlijk gezegd niet dat een rustmoment veel verschil zal maken”, klonk het. “Mensen snappen écht niet wat voor impact die dreigementen hebben”, vertelde Vardy eerder in een interview.

Drinkwater en Mahrez

Inhoudelijk kwam toen het verhaal rond voetballer Danny Drinkwater aan bod. Vardy erkende inderdaad - wat al buiten kijf stond -, dat ze het nieuws rond Drinkwaters auto-ongeluk naar ‘The Sun’ had doorgesluisd. Maar Vardy houdt vol dat het slechts een “eenmalige en vluchtige fout” was omdat ze het niet kunnen vond dat iemand in dronken toestand (Drinkwater dus) en met twee meisjes op de achterbank met de auto reed. Dat ze van het Engelse tabloid geld wou voor het nieuws, deed ze gisteren in de rechtbank af als “een mopje”.

Volledig scherm Wayne Rooney, advocaat David Sherborne en Coleen Rooney. © Photo News

Dat Vardy systematisch gevoelige informatie - informatie die ze onder meer verkreeg via het privé-Instagramaccount van Coleen - naar de media lekte, blijft ze met klem ontkennen. Zo ook dat het niet door háár kwam dat de Engelse media wisten dat er enkele jaren geleden op training bij Leicester een akkefietje was met Riyad Mahrez (toen nog bij Leicester ploegmaat van Jamie). Mahrez weigerde te trainen, tot ongenoegen van zijn medespelers. Rebekah beweert die info niet te hebben verkregen via haar man om nadien door te vertellen aan de pers. “Ik was aan het roddelen over zaken die al elders waren opgedoken. Dat was nu eenmaal een interessant verhaal, omdat het vrijwel ongezien is dat een speler niet op training komt opdagen. Jamie en ik hebben het nooit gehad over wat er in de kleedkamer gebeurde of wat Mahrez’ situatie op dat moment was.”