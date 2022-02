Ook Caleb Ewan schiet raak voor Lotto-Soudal

Darts Emotionele Joe Cullen verrast vriend en vijand op Masters en pakt eerst majortitel

Joe ‘The Rockstar’ Cullen (PDC-11) is de verrassende winnaar van de Masters. Hij bleef lang in evenwicht met die andere verrassende finalist, Dave Chisnall, maar een break na de tweede pauze was genoeg om een definitieve kloof te slaan: 11-9. Voor de 32-jarige Engelsman is het zijn eerste major op het palmares.

30 januari