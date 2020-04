Ook Belgische sportwedmarkt ligt lam: “Maar je kan nu wel inzetten op aantal Instagram-volgers Peter Vandenbempt” BF

01 april 2020

06u20 0 Sport De sportwedmarkt in België is erg hard getroffen door het coronavirus: “Onze omzet is nu herleid tot 10 à 20 procent”, zegt Dieter Vanlerberghe, manager van wedkantoor Bingoal. Inventief bieden ze ‘specials’ aan – zoals hoeveel Instagram-volgers zal Peter Vandenbempt hebben op 1 mei - maar dat brengt nauwelijks op.

Een van de eerste maatregelen van de Belgische overheid tegen het coronavirus was het verbieden van publieke massa-bijeenkomsten. Geen sportwedstrijden meer dus, en de impact in de sportwedindustrie was navenant. “Wij zijn onmiddellijk getroffen, en onze omzet slonk naar 10 à 20 procent”, zegt Vanlerberghe. “Online draait het nog een beetje, maar offline zijn alle gokkantoren gesloten. De krantenwinkels zijn nog open, maar we mogen van de Kansspelcommissie nu geen sportweddenschappen aanbieden. Een beetje raar, want de Nationale Loterij mag wel rustig verder doen.”

De weinige inkomsten komen dus van het online gokken. Het is ook voor Bingoal zoeken naar wedstrijden die beschikbaar zijn. In Wit-Rusland voetballen ze gewoon door, en je kan dus gokken op bijvoorbeeld Minsk tegen Urozhaynaya, met Minsk als duidelijke favoriet om te winnen in de goknotering. Vanlerberghe: “Koning voetbal is onze belangrijkste markt, en dat ligt nu bijna overal stil. Voor de matchen in Wit-Rusland zien we een spectaculaire stijging, maar als je van bijna niks komt is dat niet moeilijk. We bieden ook duels in Nicaragua aan, zijn begonnen met e-sports en in Azië spelen ze wat tafeltennis, maar wie gokt daar in België op? We zijn wel blij dat er nog iets is waarvoor de mensen onze site bezoeken. We willen niet helemaal met een lege winkel staan.”

Instagram-volgers Peter Vandenbempt

Met de nodige inventiviteit biedt Bingoal wel speciale sportgerelateerde weddenschappen aan, soms met een ludieke invalshoek. Zo speelde Bingoal in op een challenge tussen Oliver Naesen (AG2R) en Laurens De Vreese (Astana), met de vraag of Naesen voor 5 april een trainingsrit van meer dan 400 kilometer afwerkt. Een ander voorbeeld is het nieuwe account van voetbalverslaggever Peter Vandenbempt op Instagram. Vanlerberghe: “Op een bepaald moment was dat aan het ‘ontploffen’. Nu kunnen de mensen wedden of zijn account voor een bepaalde datum 20.000 volgers hebben. Maar qua omzet stelt dat niet veel voor, dat zijn slechts druppels op een hete plaat.”

Financieel zijn het dus zware tijden. Een deel werknemers van Bingoal is technisch werkloos. “We hebben ook sponsorcontracten die blijven doorlopen zoals met de wielerploeg Cycling Team Wallonie-Bruxelles. Terwijl zij nu ook niet koersen. Maar we hopen dat de markt toch stilletjes aan weer op gang komt, in China zien terug wedstrijden komen, in Japan… Er zijn ook positieve signalen, want twee jaar kunnen we dit niet overbruggen.”