Ook Alonso leert de Dakar-grillen kennen: F1-kampioen tuimelt de diepte in en legt 500 km af zonder voorruit GVS

15 januari 2020

08u41 0

Ook Fernando Alonso heeft mogen kennismaken met de gevaren van de Dakar. In de tiende etappe tuimelde hij met zijn Toyota Hilux van een duin, flink de diepte in. Na een dubbele koprol en meters lager kwam de wagen als bij wonder terug op z’n vier wielen terecht. De tweevoudige wereldkampioen in de Formule 1 en zijn corijder Marc Coma - die de Dakar al vijfmaal won bij de motoren en dus de klappen van de zweep kent - kwamen met de schrik vrij.

Minder goed nieuws was de schade aan de Toyota. De heren zetten meteen hun avontuur verder, maar moesten enkele kilometers verder toch de hulp inroepen van de mecaniciens. Twee lekke banden werden vervangen, terwijl de gebarsten voorruit werd weggenomen, waardoor Alonso het nog 500 kilometer zonder voorruit moest doen. Op de koop toe was ook de carrosserie flink beschadigd. Even werd er gevreesd voor een opgave, maar uiteindelijk werd er beslist om de Dakar verder te zetten. Het tijdsverlies is een serieuze domper, want als debutant waren de eerste negen dagen voor Alonso prima verlopen. Hij dook gisteren zelfs de top tien van het algemene klassement binnen, een dag eerder greep hij als tweede maar net naast de ritzege. Het is wachten op z’n aankomst om op te meten hoeveel tijd hij verliest.

ÚLTIMA HORA. Fernando Alonso vuelca nada más salir en la especial de la etapa Maratón de hoy #DakarRTVE15EN Imagen de Álvaro García. 2 ruedas pinchadas. Los pilotos están bien. Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 Paco Grande(@ PacoGrandeTVE) link

Meest complete rijder ooit?

Alonso is een veelvraat, want naast 32 F1-zeges en twee wereldtitels in de F1 (2005 en 2006), won hij ondertussen ook tweemaal de 24 Uur van Le Mans (2018 en 2019), de 24 Uur van Daytona (2019) en werd hij tot wereldkampioen uithouding gekroond. Wat Alonso zo uitzonderlijk maakt, is de combinatie van circuit en offroad. Zelfs Sébastien Loeb, negenvoudig wereldkampioen rally, raakte niet verder dan een derde plaats in vier deelnames aan de Dakar.

Als Alonso één voorbeeld heeft, is het wel dat van onze landgenoot Jacky Ickx. Zowel in 1969 als 1970 werd hij vicewereldkampioen F1. Ickx won ook acht F1-wedstrijden en dat in een tijdperk dat overleven op zich al een stunt was. Ickx won bovendien in 1969 zijn eerste keer de 24 Uur van Le Mans, iets wat hij nog vijfmaal zou overdoen (1975, 1976, 1977, 1981 en 1982). Verder pakte hij zeges in de 24 Uur van Daytona, de 24 uur van Spa, de 1.000 Kilometer van Bathurst en de 12 Uur van Sebring. Alsof dat nog niet genoeg was, stond hij ook nog eens 14 keer aan de start van de Dakar. Ickx won de Dakar in 1983 met Mercedes en pakte met Porsche en Peugeot ook nog een tweede plaats, naast liefst 29 dagzeges. Al die prestaties maken van Ickx misschien wel de meest complete rijder ooit, een titel die Alonso absoluut op zijn naam wil hebben. Maar na de crash van vandaag zal dat wellicht niet voor dit jaar zijn.