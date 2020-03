Ook Allemand trekt naar WNBA: “Ik ga twee grote dromen in één zomer kunnen waarmaken, dat is magisch” VH

03 maart 2020

Belgian Cat nummer vijf is klaar om haar debuut te maken in de WNBA: Julie Allemand tekende gisteren een contract bij Indiana Fever, de club die haar in 2016 in de derde ronde van de jaarlijkse draft koos. Door een trainerswissel kreeg de 23-jarige guard er dat jaar evenwel geen kans. Intussen is haar status veranderd - de Luikse gaf de meeste assists op het WK van 2018 en won de Franse landstitel met Lyon - en mag Allemand zich opmaken voor haar eerste minuten in het truitje van de Fever. Indiana gaf geen details vrij over haar contract, maar het laat zich raden dat Allemand aan een rookieloon van zo'n 51.000 euro zal beginnen.

Vraag is wanneer Allemand precies naar de States trekt. Als ze met Lyon de finale van de play-offs haalt, zit ze mogelijk tot 1 juni vast in Frankrijk. De WNBA herneemt op 15 mei. Op 11 juli last de WNBA een break in voor de Olympische Spelen, waaraan ook de Belgian Cats voor het eerst deelnemen. "Het was geen eenvoudige keuze en ik besef dat er vermoeidheid bij zal komen kijken, maar ik kan alleen beter worden als ik me meet met de allerbeste speelsters. Ik weet dat ik een risico neem, maar als je niet uit je comfortzone treedt, blijf je op altijd hetzelfde niveau. Ik wil mijn kans grijpen. Ik ga twee grote dromen in één zomer kunnen waarmaken - dat is magisch."

Emma Meesseman gaf eerder al te kennen dat ze dit jaar opnieuw aantreedt bij kampioen Washington, terwijl Kim Mestdagh zich helemaal op het olympische avontuur wil focussen. Voorheen speelden ook Ann Wauters en Hind Ben Abdelkader in de WNBA. (VH)