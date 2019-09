Bingoal Gesponsorde inhoud Onze tien outsiders voor het WK wielrennen in Yorkshire Aangeboden door Bingoal

23 september 2019

Drie topfavorieten. Aangevuld met een aantal schaduwfavorieten. Dat is wat u deze week in zowat alle WK-voorbeschouwingen zal lezen. Maar wat als u nu eens op zoek bent naar een leuke outsider? Pik een of meerdere namen uit onderstaand lijstje en maak uzelf bij uw vrienden misschien wel onsterfelijk met uw koerskennis.

Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Julian Alaphilippe. Dat is het trio dat met stip genoteerd staat. Als we daar Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Michael Matthews, Alexey Lutsenko en Jakob Fuglsang aan toevoegen, dan hebt u ze zo ongeveer: de kanshebbers op de wereldtitel, zondag in Yorkshire.

Maar denk even terug aan Firenze 2013, waar ene Rui Costa met de regenboogtrui aan de haal ging. Of aan Ponferrada, een jaar later. Michal Kwiatkowski was daar in Spanje ook niet de grote favoriet, maar bleef wel alle kanshebbers voor. Dat kan op een parcours als dat van Yorkshire ook zomaar gebeuren.

Onze tien outsiders – in alfabetische volgorde:

Remi Cavagna

Natuurlijk is Alaphilippe dé Franse troef in Yorkshire. Maar met Cavagna beschikken onze zuiderburen over een meer dan degelijk alternatief. De manier waarop deze 24-jarige hardrijder uit de Deceuninck-Quick.Stepploeg de 19de rit in de Vuelta naar zijn hand zette, was ronduit indrukwekkend. Dat de Franse ploeg hem vorige vrijdag uit Koolskamp Koerse hield met het oog op het WK, is veelbetekenend.

Magnus Cort Nielsen

Deze 26-jarige allrounder won in het verleden al ritten in de Vuelta (2) en de Tour. Geprezen om zijn winnaarsmentaliteit en killerinstinct. Zijn enige zege dit jaar was een rit in Parijs-Nice, maar via onder meer de Canadese wereldbekermanches stoomde hij zich in alle luwte klaar voor Yorkshire. Denemarken start overigens met een ontzettend sterk achttal.

Daryl Impey

Ze starten maar met vier, de Zuid-Afrikanen. Maar niemand die dan ook verwacht dat zij de koers moeten dragen. Integendeel. Daryl Impey kan rustig de kat uit de boom kijken, zich laten meedrijven en proberen toe te slaan in volle finale. Mocht je nog twijfelen aan zijn capaciteiten, haal er gerust eens de beelden van de Tourrit van dit jaar met aankomst in Brioude bij. Na een zware wedstrijd klopte hij er Tiesj Benoot in de sprint.

Matej Mohoric

Een echte hardrijder. En hij heeft iets met WK’s. In 2013 werd hij juniorenwereldkampioen in Valkenburg, een jaar later deed hij in Firenze die stunt over bij de beloften. Het duurde even vooraleer hij bij de profs tot ontbolstering kwam, maar op zijn 24ste is hij klaar voor de absolute doorbraak. Mohoric maakt samen met Pogacar en Roglic deel uit van een uitstekende lichting Slovenen.

Gianni Moscon

Het enfant terrible van Team Ineos en de Italiaanse selectie. Maar wel ontzettend getalenteerd. Hij bereidde zich op het WK voor via de Ronde van Groot-Brittannië, waar hij – weliswaar in de schaduw van Mathieu van der Poel – fraai zesde werd in het eindklassement. Moscon moet in Yorkshire wel voor de aanval kiezen, want in de finale trekken de Italianen met absolute zekerheid de kaart Matteo Trentin.

Nils Politt

Eén minpuntje: Politt neemt in Yorkshire veel hooi op zijn vork. Zondag pakte hij met Duitsland al zilver op de Team Relay, woensdag gaat hij ook van start in de individuele tijdrit en dan volgt zondag de wegrit. Maar Politt beschikt over een grote motor. Dat bewees hij het voorbije Vlaamse voorjaar: 6de in de E3 Harelbeke, 5de in de Ronde van Vlaanderen, 2de in Parijs-Roubaix. Nooit onderschatten, ook al wordt hij nooit een veelwinnaar.

Dylan Teuns

Eigenlijk zouden we hier ook Tim Wellens, Remco Evenepoel of Yves Lampaert kunnen neerzetten als outsiders. Toch kiezen we voor de 27-jarig Limburger, omdat hij dit jaar op het allerhoogste niveau doorbrak, met ritwinst in zowel de Dauphiné als de Tour. In de Vuelta zette hij de conditie op scherp. Als Teuns met een groepje vooruit geraakt, zal bondscoach Verbrugghe de anderen Belgen alvast de benen zo lang mogelijk stil laten houden.

Diego Ulissi

Ulissi is een echte afwerker. Heeft onder meer de GP de Montréal op zijn erelijst staan en won in zijn carrière niet minder dan zes etappes in de Ronde van Italië. Eigenlijk is Ulissi veel meer dan een outsider, ware het niet dat hij in de Italiaanse selectie moet opboksen tegen andere kleppers als Matteo Trentin, Gianni Moscon en andere Alberto Bettiols…

Michael Valgren Andersen

Nog eentje uit die ferme Deense lichting die we de voorbije jaren leerden kennen. De allerstrafste der Denen, dachten we een jaar geleden, zelfs. Michael Valgren Andersen won zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Luik-Bastenaken-Luik, verzilverde dat met een overstap van Astana naar Dimension Data, maar dit voorjaar stokte het. Tot dit najaar. Met een vierde plaats in Plouay en een vijfde stek in de GP van Montréal is deze sluwe blondekop helemaal klaar voor Yorkshire.

Michael Woods

Een Canadese wereldkampioen? Het zou zomaar kunnen. Deze 32-jarige ploegmaat van Sep Vanmarcke is een allrounder die zelfs in de hoge cols lang meegaat. Bewees met een 17de plaats in Québec en een 8ste in Montréal dat hij na de Tour en een rustige augustusmaand goed naar dit WK heeft toegewerkt en krijgt zondag ongetwijfeld een paar ploegmaats in steun.

Gelooft u ook in de kansen van één van deze 10 outsiders op het WK in Yorkshire?

