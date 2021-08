Onze tenniswatcher over hoe je als journalist om moet met mentaal welzijn bij topsporters

Tennis“Naomi Osaka heeft een probleem met persconferenties. Niet per se met de journalisten. Al moeten die soms ook wel op hun woorden letten.” Onze tenniswatcher Filip Dewulf over de dunne lijn tussen de juiste vragen stellen en correcte informatie vergaren.

Voor eerst heeft de manager van Naomi Osaka weinig recht van spreken als hij met een beschuldigende vinger naar de vraagstelling van de journalist wijst als hoofdoorzaak van een huilbui van zijn protegé. Hijzelf heeft zijn ‘product’ twee jaar lang – de periode waarin Osaka naar eigen zeggen al worstelde met depressies en angstaanvallen, bewijslast genoeg trouwens in de Netflix-documentaire over haar persoon – in de grootste etalageramen geplaatst – van Vogues-covers tot talloze sponsoropdrachten. En zonder scrupules haar dat (evenzeer belastend) deel van haar job laten doen terwijl dat ander onderdeel van het tennisbestaan – praten met de media – nu plots het grootste struikelblok blijkt te zijn.

Dat neemt niet weg dat er in de interviewruimte geregeld over eieren gelopen wordt en dus ook een dunne lijn moet bewandeld worden tussen de juiste vragen stellen en correcte informatie vergaren. Ik herinner me een Belgische speelster die wenend binnenkwam na een pijnlijke nederlaag waarbij ik probeerde met een opsomming van wat ze wel goed had gedaan de spanning uit de lucht te nemen. Waarna een collega doodleuk en ‘tactvol’ vroeg of ze ‘toch zeker niet van een brug ging springen’. Bij de mannen worden de emoties van een verliesmatch makkelijker omgezet in boosheid die via sarcasme wordt gekanaliseerd richting de vraagstellers en hun onwetendheid over wat die spelers voelen of meemaken.

Bij de dames ligt het vaak allemaal wat gevoeliger en zijn de tranen die in de kleedkamer worden gelaten heel vaak nog niet opgedroogd eens in de perszaal. Ook al zijn er in elke beroepsgroep paljassen, toch ken ik geen enkele journalist die er genoegen in schept om een speler te zien breken. In de eerste plaats omdat zoiets maar zelden goede quotes oplevert. Natuurlijk hebben we graag dat een tennisser zijn zielenroerselen deelt, maar ongemakkelijke stiltes, snikkende huilbuien en blootliggende zenuwen helpen daar doorgaans niet bij. Managers die de pers afschilderen als de baarlijke duivel evenwel ook niet.

