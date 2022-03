Onze man in Madrid zag dat Hazard Mbappé zijn schouder aanbood: “If you can’t beat them, join them”

Champions League “Ik begrijp niet hoe je Eden Hazard zó hard kan vernederen. Elke keer weer”

Nieuws is het niet. Eden Hazard begon alweer op de bank bij Real Madrid in de Champions League-kraker tegen PSG (3-1). “Ik begrijp niet hoe je zo’n weergaloze speler en zo’n sympathieke vent zó hard kan vernederen. Elke keer weer”, wijst Jan Mulder met de vinger naar Real-coach Carlo Ancelotti. “Het is om uit je vel te springen en verwaarlozing van kapitaal. Je maakt hem op deze manier gewoon kapot. Dit is zelden vertoond in topvoetbal.”

