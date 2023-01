Onze huisref Tim Pots zag ook horrortackle van Lepoint op Canak: “VAR moest corrigeren: dit is áltijd rood”

KIJK. De fout van Lepoint op Canak

Minuut 84. Cihan Canak tracht in de modderbrij een nieuwe aanval van Standard op te zetten. Tien dagen voor zijn 18de verjaardag is de jonge middenvelder het lichtpunt bij de zwoegende Rouches. Bij de knokkende Metallos is dat, niet voor het eerst, oudgediende Christophe Lepoint (38). Twintig jaar en, schatten we, toch ook wel een forse twintig kilo’s verschil. Die kreeg de jonge Belgische Turk helemaal over zich heen. Lepoint plantte zijn studs op de achillespees van Canak. Huiveringwekkend beeld. Maar dat vond Bram Van Driessche dus niet. De ref hield het bij geel, en werd niet gecorrigeerd door videoref Jasper Vergoote in Tubeke. Die bekeek de fase gedurende drie minuten, maar vond dat Van Driessche geen “clear error” maakte. On-be-grij-pe-lijk, oordeelt ook onze huisref Tim Pots.

“De vergelijking werd gemaakt met de fout van Sylla vorige week op Paintsil in Genk-Club”, bedenkt Pots. “Ook hier kon Lepoint de bal inderdaad absoluut niet meer spelen. De intensiteit was net iets minder, MAAR er is het gestrekte been, er is het contact van de studs boven op de voet én er is het lichaamsgewicht dat zorgt voor een zeer grote impact. Dan is een rode kaart de enige mogelijke uitkomst. De VAR had hier altijd moeten tussenkomen en de scheidsrechter corrigeren.”