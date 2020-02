Onze huisref Tim Pots over de vraag van één miljoen: "Waarom plakken ze geen GoPro aan de deklat?" Redactie

03 februari 2020

06u48 0 Jupiler Pro League Goal is goal. Maar was de stifter van Hans Vanaken ook effectief over de lijn? "We weten het niet", zegt onze huisref Tim Pots.

"Het viel me op dat de lijnrechter bij de doorsteekpass van Schrijvers goed stond opgesteld, maar dat hij De Laet in de fase daarop niet volgt. Hij heeft dus vijf meter achterstand en hij kan nooit met zekerheid zeggen dat de bal helemaal over de lijn is. Vanop zijn positie kon het gezichtsbedrog zijn. Wat ook vreemd is: het duurt een tijdje voor hij zijn vlag in de lucht steekt."

Ook de VAR greep uiteindelijk niet in. Volgens Pots is dat logisch. "Zij kunnen het onmogelijk zien op de beelden die ze hebben - als de bal van de grond is hebben ze geen ijkpunt. Het is normaal dat de videoref bevestigt wat er op het veld beslist wordt."

320.000 euro per veld

Het enige wat de twijfel ooit kan wegnemen, is doellijntechnologie. Het systeem deed intussen al zijn intrede in grote competities als de Premier League, de Bundesliga, de Serie A en de Ligue 1. "Het is wel bijzonder duur", aldus Pots. "320.000 euro per veld in eerste klasse en dan nog eens jaarlijks 64.000 euro per seizoen. Telkens kalibreren, het onderhoud... dat vraagt allemaal veel werk. Bovendien heb je doellijntechnologie slechts enkele keren op een seizoen nodig. En het is niet altijd resultaatbepalend zoals gisteren. Dan moet je je de vraag stellen of het de moeite waard is. Je hebt de VAR meer nodig dan doellijntechnologie. Maar waarom plakken ze geen GoPro aan de achterkant van de lat met een wifi-aansluiting? Alles kan dan naar het busje gestuurd worden en zij krijgen een uitstekend beeld van de fase."