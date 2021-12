Onze huisanalisten blikken terug op de moeder aller Belgische sportjaren: “Álles op Wout zetten op het WK, dat was het domste wat we konden doen”

WK Darts “‘He’s a cheat’. Als hij zo wil winnen, goed voor hem”: kemphanen Huybrechts en Price krijgen het aan de stok, landgenoot verwijdert tweets na kritiek

Was dat een potje darts, zeg. Kim Huybrechts (36) dwong wereldkampioen Gerwyn Price (36) tot het uiterste, maar onze landgenoot kraakte in de beslissende leg. Na het duel was er veel te doen rond een akkefietje tussen de twee op het podium. “Hij schreeuwt gewoon constant”, was Huybrechts scherp. Ook daags nadien bleef het incident op Twitter nog nazinderen.

28 december