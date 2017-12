Onze HLN-analisten trekken hun stoute schoenen aan en geven hun ongezouten mening over het sportjaar 2018: "Goffin kan nummer één worden"

In onze eindejaarsspecial kijken we terug op een bewogen 2017, maar onze HLN-analisten werpen ook al een blik op een nieuw veelbelovend sportjaar. Ex-wielerkampioen Tom Boonen, voetbalkenner Marc Degryse, tennisexpert Filip Dewulf én veldritspecialist Niels Albert geven hun ongezouten mening over de belangrijkste sportevenementen van 2018. "De Belgen op het WK? Ik heb mijn twijfels."