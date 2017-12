Onze HLN-analisten blikken vooruit naar 2018: "Brazilië of Duitsland verslaan in de kwartfinale: dat is het minimum voor de Duivels" - "Ik denk dat Van der Haar wereldkampioen wordt"

Van Goffin over Hazard en Vandoorne tot Thiam: onze analisten fileren nu al het nieuwe sportjaar

Marc Ghyselinck Geert Lambaerts en Jeroen Vandeputte

23u59

Bron: Eigen berichtgeving

3

Credit Sigfrid Eggers. Onze vier analisten: Marc Degryse, Marc Degryse, Filip Dewulf en Niels Albert.

Een grand slam winnen, dat is de nieuwe, grote uitdaging voor ­David Goffin. Kevin De Bruyne moet zegevieren in de Champions League en de Rode Duivels moeten Brazilië of Duitsland oprollen. Dan ligt de weg helemaal open om in Rusland wereldkampioen voetbal te worden. Oliver Naesen wordt nog beter dan Greg Van Avermaet en Nafi Thiam breekt het wereldrecord op de zevenkamp. Het sportjaar 2018, nu al voor u genadeloos gefileerd door onze vier sportanalisten Filip Dewulf (45), Niels Albert (31), Marc Degryse (52) en Tom Boonen (37).