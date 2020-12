Onze Genk-watcher houdt pleidooi voor Onuachu als Gouden Schoen: “‘The Giant’ kreeg zelfs complimenten van Jürgen Klopp”

Formule 1 Toto Wolff blijft teambaas bij Mercedes, Hamilton staat dicht bij contract­ver­len­ging

18 december Toto Wolff blijft de komende jaren in de Formule 1 teambaas van Mercedes. De 48-jarige Oostenrijker zinspeelde de afgelopen maanden over een mogelijk vertrek bij de renstal die al jaren domineert in de Formule 1. Wereldkampioen Lewis Hamilton staat ondertussen ook dicht bij een contractverlenging.