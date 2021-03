Onze CL-commentator over de kwartfinales: "Een titanenstrijd, waar geen bescherming is en alles staat of valt met matchmeeval”

Champions LeagueVTM-collega Dirk Deferme heeft sinds 2005 alle Champions League-finales gezien en van die Europese droomcompetitie becommentarieerde hij meer dan 250 wedstrijden. In april gaat hij voor de vijftiende keer als commentator naar de kwartfinales. Of, zoals hij het noemt, de matchen van de finale acht.

De groten en het kleine grut, die mix houdt helemaal op te bestaan na de eerste knockout-ronde in de Champions League. Ook de ‘bescherming’ van de rijken tegen de armeren is nu voorbij. Het zijn nu alleen nog de schandalig rijken.

Bij de loting van de laatste 16 kunnen clubs uit hetzelfde land nog niet tegen elkaar uitkomen en de groepswinnaars beginnen uit en kunnen het dan thuis afmaken. Ook dat is een vorm van ‘bescherming.’ De aanhalingstekens worden hier gehandhaafd want bescherming is regelrechte bevoordeling, een vorm van geregelde competitievervalsing eigenlijk.

Dat van uit en thuis is de jongste jaren wel dikwijls anders afgelopen dan eigenlijk de bedoeling was. Ook dit jaar was de eerste match, de uitwedstrijd van de bevoordeelde clubs, al bepalend. De uitzondering kwam van de laagst geplaatste club op de Europese ranglijst die nog in competitie is. FC Porto, te sterk voor Juventus met als basis 2-1 in Dragao.

Volledig scherm Porto verraste Juventus in de achtste finales. © REUTERS

De laatste acht zijn bijna altijd oude bekenden. Dit zijn die van van 2021 in volgorde van Europese ranking, allemaal top 20, en tussen haakjes hun positie op de rijkenlijst van het Europese voetbal:

Bayern München (4), Real Madrid (2), Manchester City (6), Paris Saint-Germain (5), Liverpool (7), Borussia Dortmund (12), Chelsea (9), Porto (29).

Van nu af aan valt er niks meer te beschermen, de finale acht is de brutaalste vorm van eten of gegeten worden aan de top van het Europese voetbal.

De meeste overblijvers komen zo goed als altijd uit de lijst met de 30 rijkste aller voetbalrijken. De continuïteit zit in een reeks grootverdieners, traditieclubs, veelwinnaars in eigen land en occasionele prijzenpakkers in Europa.

Een club die voor het eerst de belangrijkste Europese beker wint? De laatste keer dat er nog een nieuwe naam op de lijst geraakte, was in 2012. Het lukte Chelsea bij de tweede keer finale. Van de finale acht van dit jaar is PSG de enige club die de Champions League nog nooit won. Misschien zijn zij nu op weg naar een tweede finale en eerste winst.

Volledig scherm Het PSG van Kylian Mbappé is de enige club van de laatste acht die de Champions League nog nooit won. © AFP

De honden gaan elkaar afmaken en opeten nu: strategische, tactische en voetbaltechnische elementen zijn bepalend. En ook of misschien vooral: matchmeeval en de vorm van de dag.

Vorm van de dag heeft veel met psychologie te maken. Nog nooit iets gewonnen blijkt een nadeel. Winnen moet je ook leren. Vallen, opstaan en weer doorgaan, op achterstand komen en zonder deuk op zoek naar de gelijkmaker. Je leert dat met de jaren of je hebt het van jezelf. Het zit soms in de onbevangen aangeboren flair van de prille jeugd.

En, wat is matchmeeval? Zeer zeker ook een bepalende factor in het voetbal. Voetbal is een sport waar één doelpunt kan beslissen over kwalificatie of uitschakeling, de beker met de grote oren of geen beker met de grote oren. Bovenkant of onderkant lat, binnenkant of buitenkant paal. Hij/zij valt of hij/zij blijft overeind. De scheidsrechter dacht dat hij het helemaal goed had gezien. De VAR vindt het juiste beeld niet. De wind waaide de bal van de stip. Er lag een steentje net voor de doellijn. Kan gebeuren en het resultaat bepalen. Het is helemaal geweldig als dit allemaal samen in een dolle mix een zotte wedstrijd oplevert die de kijkers ook diep in de touwen kwakt. Van het allerbeste voetbal, daar ben je niet goed van.

Volledig scherm Bayern-spits Lewandwoski scoort tegen Lazio. © Photo News

De kwartfinales zijn Bayern - PSG, Real Madrid - Liverpool, Manchester City - Dortmund en Chelsea - Porto. Net als ieder jaar zijn dat geweldig interessante wedstrijden.

Over twee wedstrijden is het allemaal weer een beetje anders. Vorig jaar, uitzonderlijke corona-omstandigheden, waren het allemaal finales in Lissabon en telkens maar één wedstrijd. Dus speelde matchmeeval een nog grotere rol. Leipzig haalde het van Atletico, Lyon van City, Bayern-Barcelona was 8-2 en PSG had de 90ste en de 93ste minuut nodig om het te halen van Atalanta. Maar kwartfinales zijn top. Er wordt minder gespeculeerd of gerekend dan in een halve finale.

FC Porto is nu de echte outsider, de minste bekende en dus per definitie gevaarlijk interessant.

Chelsea maakt me nieuwsgierig. Met een nieuwe mix van spelers, met Thomas Tuchel die daar pas een paar maanden mee werkt en die nog geen moment teleurstelde als je alleen maar naar het scorebord kijkt. Vorig jaar verloor hij de finale met PSG. 1-0 van Bayern en op krukken ging hij zijn troostprijs halen. Nasser Al-Khlaïfi van Qatar Sports Investment zette hem in december aan de deur.

Volledig scherm Thomas Tuchel levert goed werk bij Chelsea. © AFP

Manchester City heeft Pep en KDB, en speelt in de Premier League alles kapot. Ze zullen in Engeland snel klaar zijn. Borussia Dortmund? Haaland! Kan één speler met gewoon een goede ploeg de Champions League winnen? Met Erling Braut Haaland zou ik erin geloven.

PSG heeft Pocchetino (finale-ervaring met Spurs), Mbappé en Neymar en nog altijd de onbevangenheid van de eerste keer. Nog nooit gewonnen, maar nu dus wel met de finale-ervaring van vorig jaar. En dan de Duitsers. Bayern is de topfavoriet. Misschien zijn zij de eerste club die niet Real Madrid heet en die na Milan in 1989 en 1990 de belangrijkste Europacup twee keer op rij kunnen winnen.

Liverpool heeft vooral defensieve problemen en kan geen twee wedstrijden na elkaar winnen. Maar ze hebben toptalent én Klopp, de top van de Champions League is voor hen een natuurlijke habitat en ze moeten om iets te winnen alleen maar focussen op de Champions League. De koord is smal, maar echte koorddansers vallen niet. Real is Real, nog de enige Spaanse club bij de laatste acht. Het wordt moeilijk maar het kan. Voor de veertiende keer.

Gokken doe ik nooit. Principieel niet. Maar ik heb wel weer een paar droomfinales: PSG - Chelsea? Liverpool - Manchester City? Bayern - Real? Bijsturen kan al vanaf 14 april na de laatste kwartfinale. Afhankelijk van de matchmeeval en de vorm van de dag.

Volledig scherm Erling Haaland tilt Dortmund in zijn eentje naar een hoger niveau. © Photo News

Volledig scherm Kevin De Bruyne en Manchester City walsen door de Premier League. © Photo News

Volledig scherm Liverpool beschikt met onder meer Salah (links) en Mané (rechts) over offensieve weelde. © AFP