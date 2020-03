Exclusief voor abonnees Onze chef wielrennen vindt dat het tijd wordt dat onze topsporters zich als brave burgers gedragen Marc Ghyselinck

16 maart 2020

05u37 0

Dries Mertens ging een beetje joggen in de lege straten van Napels. Iemand maakte daar een filmpje van, op het balkon waartoe in Italië iedereen is veroordeeld. Mertens had een monddoekje om, maar het mocht niet. Mertens wordt in Napels op de handen gedragen, dat maakt hem niet anders dan de anderen, die hun huis niet meer uit mogen.

Delfine Persoon bokste dit weekend in ­Londen alsof er niets aan de hand was. Er staat een olympische kwalificatie op het spel. Persoon verloor en keerde onverrichter zake naar huis. Ze had er verstandiger aan gedaan om thuis te blijven.

