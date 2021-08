Onze chef voetbal ziet geen excuses meer voor Antwerp: “You rumble the jungle? Dan moet je ook winnen”

Wij staarden deze ochtend minutenlang over onze tuin – het gras staat weeral veel te hoog –, in een poging om goed te vatten wat er deze zomer allemaal gebeurt op de Bosuil, waar vijf jaar geleden nog tweedeklassevoetbal werd gespeeld.

Aan naar Belgische normen riante voorwaarden, per goede bron, al deed Antwerp er meteen alles aan om dat adjectief enigszins te relativeren.

The Great Old heeft zijn businessplan gewijzigd. Hoe vaak vertelde Paul Gheysens niet aan Luciano D’Onofrio: ‘Als jij een speler absoluut wil en hij kost 10 miljoen euro, dan doen we dat gewoon’?

‘Zo bouw je geen stabiele topclub’, luidde telkens het antwoord.

Radja Nainggolan met voorzitter Paul Gheysens.

R. Antwerp FC heeft deze zomer voor 20 miljoen euro aan inkomende transfers betaald. Daartegenover staat enkel die 1 miljoen van Verona met verplichte aankoopoptie ter waarde van 4 miljoen voor Martin Hongla. Ook België heeft onder het juk van corona zijn Financial Fair Play-regels versoepeld...

Paul Gheysens zal inmiddels om en bij 90 miljoen euro eigen (vennootschaps)kapitaal in de club hebben geïnvesteerd – transfers, infrastructuur, kapitaalverhogingen... The Great Old leeft zo goed als uitsluitend van de loyauteit van zijn suikernonkel. Dat is een emotioneel en bijgevolg wankel model. Maar goed, het werd destijds in 2003 ook gezegd toen Roman Abramovitch Chelsea in zijn portefeuille stak, en inmiddels leeft de Londense club al bijna twintig jaar meer dan vorstelijk onder de Russische vleugels.

Gun Gheysens het voordeel van de twijfel. Hij en zijn familie houden van deze club.

Alleen, de baas heeft weinig geduld. Het moet nú gebeuren. De sportief derde club van België zijn én bekerwinnaar – het resultaat van de geleidelijkheid onder D’Onofrio – is niet genoeg.

Anders en sneller.

Paul Gheysens heeft Antwerp in ‘win now’-modus geleid.

En zo gaat dat dan in een resultaatgerichte business: de verantwoordelijkheid is navenant de investeringen. Antwerp moét dit seizoen beter doen dan onder het vorige businessplan. Ja, toch? Het tweede (voorronde)ticket voor de Champions League wordt het minimum.

Paul Gheysens, de 'suikernonkel' van Antwerp.

Paul Gheysens brengt Antwerp op de eerste startrij van de F1-race; dan kun je niet tevreden zijn als de kever van Zulte Waregem je ergens voorbijsteekt op het rechte stuk.

Brian Priske is naar verluidt gelukkig een uitstekende piloot. Hij was de eerste keuze van Michel Preud’homme om vorige zomer de nieuwe trainer van Standard te worden, en had Philippe Clement ervoor gekozen om na de nieuwe titel met Club andere oorden op te zoeken, dan was Priske nu meer dan waarschijnlijk coach in Brugge en niet in Antwerp.

Priske krijgt met Radja Nainggolan een getalenteerde voetballer in de herfst van zijn carrière mét een handleiding. Nainggolan komt bovendien in zijn comfortzone. In zijn Antwerpen, bij al zijn vrienden...

Oké, ben je er klaar voor, Radja Nainggolan?

Klaar om de vedette van de Jupiler Pro League te kunnen en willen zijn?

Perceptie is iets zeer lelijks – daarom: gun Nainggolan het voordeel van de twijfel.

Een Ninja voor de Jupiler Pro League.

Met dank aan Paul Gheysens – ‘the special one’ onder onze voetbalvoorzitters.

Maar hé, you rumble the jungle? Dan moet je wel winnen op Charleroi, vanavond. En van Genk volgende week. En van OHL daarna. En van...



Radja Nainggolan.