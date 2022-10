Onze chef voetbal schrijft een brief aan Club Brugge na de historische kwalificatie: “Een diepe buiging”

Tennis Meest bedenkelij­ke tennisrel (‘Kokkinakis deed het met je vriendin’) krijgt nog extra dimensie: “Wawrinka ging Kyrgios te lijf in kleedkamer”

Ook het naspel gaf vonken. Dat vertelt Eugene Lapierre, de toenmalige toernooidirecteur van de Canadian Open, dat in 2015 de scène was van een de meest bedenkelijke rellen in het tennis ooit. On court, maar ook off court. Want toen Kyrgios bij een wisseling van kant naar Wawrinka sneerde dat zijn vriendin Donna Vekic had geslapen met zijn goeie maat en dubbelpartner Thanasi Kokkinakis (“Kokkinakis banged your girlfriend”), ging de ruzie achteraf ook verder in de kleedkamer.

