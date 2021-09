Onze chef voetbal maakt een diepe buiging na demonstratie van Club Brugge: “Pep komt straks naar Oostkamp met respect – reken maar”

Champions LeagueJe valt van de ene verbazing in de andere bij dit Club Brugge in Europa. Club won in Leipzig nadat het alle registers opentrok: van Gegenpressung over combinatievoetbal tot een overlevingsstrijd. Club Brugge maakt statement na statement in de Champions League. Met een sublieme Vanaken, een fijnbesnaarde Lang en een excellente De Ketelaere. “Waar eindigt het verhaal van hém?”

Waar eindigt de avond?

Zoals de avond van Hertha Berlijn hier afgelopen zaterdag eindigde? Op 6-0?

Simon Mignolet had slecht ontzet, de intussen opgeschoven defensie was verrast, en twee tellen later had Nkunku gescoord. 1-0. Amper zeven minuten waren gespeeld.

Quo vadis, Club?

Wel, Club Brugge serveerde daarna een staaltje van wat heet ‘modern voetbal’, uitgerekend in de bakermat van de Gegenpressung. Red Bull geeft je vleugels – dat is geweten.

Alles waar de Red Bull-school op is geënt, en dat in Leipzig al jaren wordt gedebiteerd – snel verticaal voetbal in balbezit, onmiddellijk pressing in balverlies –, kwam nu uit de voeten van de Belgische landskampioen.

Een demonstratie!

En wat ons betreft al even imposant als wat Club liet zien tegen PSG. Omdat – met alle respect voor het werk van blauw-zwart die avond – Messi en co. op hun badsloffen naar zee waren afgezakt.

Dit Leipzig trachtte Club te versmoren, joeg Club op, probeerde zélf met een hoge intensiteit dominant te zijn met en zonder bal, maar kreeg een koekje van eigen deeg.

Club Brugge speelde Champions League-topvoetbal anno 2021.

Met een sublieme Hans Vanaken. Is dat dezelfde Vanaken die tijdens de voorbije play-offs door Philippe Clement op de bank werd gehouden in volle titelstrijd?

Met een fijnbesnaarde Noa Lang. Zijn marktwaarde gaat door het dak. Straks is ie Oranje-international – dat etiket blijft goed voor een paar miljoen extra.

En met een excellente Charles De Ketelaere. Waar eindigt het verhaal van hém? Vijf jaar geleden was Barcelona het summum in het Europese voetbal en was dat een hoogte enkel weggelegd voor de wereldtop. Vandaag kan De Ketelaere ook wat Ansu Fati en Coutinho kunnen. Toch?

Te midden het recital van pressing, high intensity en kwaliteit aan de bal (op de korte ruimte) maakte Vanaken de gelijkmaker uit een assist van De Ketelaere (1-1) en zette een goeie Rits de bezoekers op voorsprong (1-2).

Red Bull keek ernaar met grote ogen.

Dat Leipzig vervolgens Sturm und Drang zou tonen na rust, was te voorzien. All in. Hun Europese overwintering hing aan een zijden draadje. Club mocht zich niet laten afbluffen. Het werd nu tevens een strijd in het hoofd. Ga je buigen of rechtop blijven?

Langs de zijlijn sloeg Clement met zijn ene vuist in de andere handpalm. Only the strong survive.

Noa Lang verloor driemaal een duel op korte tijd. Dát niet.

Clement riep Rits naar de kant voor consignes – de piraten moesten állemaal aan boord blijven.

Het was allemaal een kwartje minder ‘modern’ en een percentage meer pompen. Clement wisselde Sowah voor Van Der Brempt. Sowah had welvoegelijk als enige moeite om het tempo van zijn maats te volgen, maar van een jongen die het voetbal van OHL en Leicester City – die laatste voetballen toch óók meer vanuit het balbezit dan vanuit de Gegenpressung – gewend is, mag je op dit moment geen wonderen verwachten. Gun hem krediet.

Lang scoorde maar werd afgevlagd – zonde.

Nog een kwartiertje – dood of de gladiolen. Een driepunter zou een wereld van verschil maken.

Om het over de streep te trekken, greep Clement terug naar Ruud Vormer. Vanaken bleef kapitein.

Club Brugge toonde dat het ook kon overleven. Het ganse gamma, kortom.

Als PSG en Manchester City in hun duels tegen Leipzig en Club doen wat zij normaal hóren te doen, heeft blauw-zwart aan een punt in eigen huis tegen de Duitsers genoeg om alvast te overleven in de Europa League...

En dan weet je nooit wat voor appel eventueel nog uit de boom valt.

De avond eindigde – met nog een reflex van Mignolet – in opperste extase. Club Brugge is Hertha Berlijn niet.

Pep komt straks naar Oostkamp met respect – reken maar.

