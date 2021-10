Onwaarschijnlijke ommekeer: Union met tien man van 0-2 naar 4-2 tegen Seraing, met dank aan hattrickheld Mitoma

Union was helemaal de kluts kwijt. Bij centrale verdediger Burgess ging enkele minuten later het licht uit. Maziz stuurde Mikautadze diep in de rug van Burgess, die veel te makkelijk ging liggen voor een aanvallende fout. Scheidsrechter Verboomen greep terecht niet in. Mikautadze schoof de 0-2 rustig door de benen van Moris. Vlak voor de rust moest Union nog een opdoffer verwerken. Lazare, die voor het eerst in de competitie aan de aftrap stond, kreeg voor een cynisch applausje zijn tweede gele kaart.