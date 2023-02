“Onwaarschijnlijk veel respect voor Thierry”: Henry geen assistent meer bij de Rode Duivels, eerstdaags gesprek met Vermaelen

Emma Meesseman kreeg ooit complimen­ten van LeBron: “Hij zal voor eeuwig en altijd herinnerd worden”

Emma Meesseman (29) had in september 2019 de eer om geprezen te worden door LeBron James himself. De Lakers-legende is nu topschutter aller tijden in de NBA, een record dat Meesseman onbreekbaar waande. “En hij wil er nog een paar jaar bijdoen...” Ook andere NBA-volgers als Tomas Van Den Spiegel en Mats Rits zijn onder de indruk.

8 februari