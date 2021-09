Onuachu verlost Genk! Nigeriaan trapt Genk in toegevoegde tijd voorbij Rapid Wien

Wielrennen Hoe Van Aert zijn topvorm tot Roubaix wil vasthouden: “Vooral uitrusten en niet veel zware trainingen meer”

14 september Een feestje voor zijn 27ste verjaardag stelt Wout van Aert ongetwijfeld uit tot na Parijs-Roubaix. Het staat alvast niet in een zorgvuldig geplande aanloop naar het WK. Dat Van Aert in topvorm is, mocht blijken in de Tour of Britain. Dat hij die vorm tot het WK en tot Roubaix kan houden, daar heeft de ploeg alle vertrouwen in.