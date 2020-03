Ontslagen kosten Coucke handenvol geld, maar Zetterberg (en Eecloo) niet laatste slachtoffers ‘coronabesparingen’ PJC

23 maart 2020

08u20 3 Anderlecht Besparingen. Dat is de officiële reden waarom Anderlecht Pär Zetterberg ( Besparingen. Dat is de officiële reden waarom Anderlecht Pär Zetterberg ( en nu ook Pieter Eecloo ) aan de deur zette. Navraag leert ons dat er nóg werknemers moeten vrezen voor hun job.

Anderlecht heeft schijnbaar iets met verjaardagen en ontslagen. Herinner u hoe Frank Arnesen begin oktober taarten naar Neerpede had meegebracht, maar net die dag zijn C4 kreeg - pijnlijk. Karel Van Eetvelt draaide de rollen om: de CEO werd zaterdag zelf 54 en besloot uitgerekend dan Pär Zetterberg - van wie hij ooit zo een grote fan was - te bellen: "Sorry Pär, het houdt op."

De uitleg die Anderlecht Zetterberg gaf, oogde goedkoop. "We moeten besparen. Zeker in coronatijden." In het persbericht over de Zweed stond dezelfde motivatie: "Er wordt een inspanning gevraagd aan alle medewerkers en directieleden van de club. Anderlecht moet zich op korte termijn wapenen tegen het groot inkomstenverlies door het stilleggen van de competitie.”

De supporters konden dat argument niet smaken: "Degoutant!" Op Neerpede haalde men de schouders op bij zo veel verontwaardiging: "Hebben ze liever dat we failliet gaan?"

Geen grote meerwaarde

In de wandelgangen valt dan ook te horen dat Zetterberg niet het laatste slachtoffer wordt. CEO Van Eetvelt, bijgestaan door zijn persoonlijke raadgever Wouter Vandenhaute, licht de club momenteel grondig door. De financiële cijfers kleuren bloedrood - er was een omzetdaling, toename van de kosten en finaal 27,2 miljoen euro verlies. Van Eetvelt en Vandenhaute overwegen volgens insiders ernstig om nog mensen te ontslaan, om zo de toekomst van de club te garanderen. Het sportieve (en meest gemediatiseerde) luik blijft op korte termijn wellicht wel buiten schot.

Intussen raakte één extra ontslag bekend. Paars-wit nam afscheid van Pieter Eecloo, hij werkte bij de scouting.

De spelers zullen voorlopig weinig met de besparingen in aanraking komen. Volgens onze informatie is Anderlecht immers niet meteen van plan om technische werkloosheid aan te vragen.

Zetterberg had een contract van onbepaalde duur in het Lotto Park. Zijn taakomschrijving en -invulling was van in het begin onduidelijk - een grote meerwaarde was de Zweed niet - maar zijn loon was wel hoog. Afhankelijk van de bron verdiende Zetterberg jaarlijks tussen de 350.000 en 500.000 euro. RSCA moet hem nu een gelijkaardige ontslagvergoeding.

Het is opvallend hoeveel geld de ontslagen Marc Coucke kosten. Wat voorbeelden: Anderlecht moest Hein Vanhaezebrouck ongeveer 700.000 euro, ex-manager Herman Van Holsbeeck eist 1,7 miljoen euro, al moet die zaak nog voorkomen bij CEPANI, het Belgisch centrum voor conflictbemiddeling. Luc Devroe kreeg rond de 400.000 euro, Frank Arnesen 600.000 euro.

Onder Couckes bewind - hij staat nog maar aan het roer sinds december 2017 - regent het trouwens vertrekkers. In alle geledingen. En het ziet er dus naar uit dat dat niet snel zal stoppen.

Kompany op de hoogte

Nog dit: de exit van Zetterberg -op dit moment in Zweden en los van corona niet meteen zinnens om Anderlecht snel te bezoeken - toont aan dat de grip van Coucke op de dagelijkse werking fors afgenomen is. Toen T1 Fred Rutten zich vorig seizoen van Zetterberg wilde ontdoen, stuitte hij op een 'njet' bij Coucke, maar nu zijn het dus Van Eetvelt en Vandenhaute die de lakens uitdelen. Dat was ook zo afgesproken. Zolang de Raad van Bestuur zich daarin kan vinden, krijgt Van Eetvelt de vrijheid om Anderlecht te leiden zoals hij dat wil. Met die nuance dat hij niet bekendstaat als een dictator: de beslissing om afscheid te nemen van Zetterberg is doorgesproken op alle niveaus. Ook speler-manager Kompany, die richting zijn vriend 'Zet' het tegendeel liet uitschijnen, was op de hoogte.

Ontslagen kosten Coucke handenvol geld

Vanhaezebrouck €700.000

Van Holsbeeck €1.700.000 *

Devroe €400.000

Arnesen €600.000

Zetterberg €350.000 à 500.000

* Zaak moet nog voorkomen