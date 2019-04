Ontroerend: oorlogsveteraan finisht marathon op handen en knieën LDW

16 april 2019

15u47 2 Een oorlogsveteraan besloot de marathon in Boston mee te lopen als eerbetoon aan zijn vrienden die hij verloor tijdens de oorlog. Op enkele kilometers voor de finish verkrampte zijn benen, maar de soldaat zette door en kroop op handen en knieën over de eindstreep.

Micah Herndon uit Ohio vocht mee in de oorlog in Afghanistan, hij verloor drie goede vrienden in de strijd. Als eerbetoon aan hen, liep Micah mee met de marathon in Boston.

Na 35 km verkrampten zijn benen, maar hij gaf niet op. Als een mantra bleef hij de drie namen van zijn overleden strijdmakkers herhalen om zichzelf moed in te spreken.

De loper kon de marathon op handen en knieën uitkruipen onder begeleiding. Hij deed dat in drie uur en 38 minuten. Aan de finish werd hij opgewacht door hulpverleners met een rolstoel.