Ontgoochelde Romelu Lukaku sprak vier dagen niet, maar nu opent hij weer de jacht op een prijs: “Ik verlang naar verlossing en succes”

24 september 2020

09u14 0 Serie A Naar eigen zeggen heeft hij na zijn owngoal in de Europa Leaguefinale vier dagen gezwegen. Zo groot was de ontgoocheling. Romelu Lukaku (27) maakt zich met Inter op voor het nieuwe Serie A-seizoen - zaterdag trappen ze thuis af tegen Fiorentina (20u45). Een jacht op de titel, met Big Rom als zijn leider. “Alleen door te lijden word je beter.”

Het verdriet van Lukaku. Het laatste beeld van de vorige jaargang ziet hij liever niet meer terug. Ontroostbaar zwaaide hij zijn eerste seizoen bij Inter uit. In cijfers zijn beste ooit, maar de prijs bleef uit. De medailleceremonie voor de verliezende finalist in de Europa League sloeg hij zelfs over. Zo diep zat ‘Big Rom’, die in de finale tegen Sevilla in 70 minuten van held naar antiheld ging.

“Dat was zo’n moeilijk moment voor mij”, vertelt hij in een exclusief interview met de Gazzetta dello Sport. “Vier dagen heb ik niet gepraat. Op een dag werd ik wakker en kon ik alles beter plaatsen. Vorig seizoen hebben we niks gewonnen. Het kampioenschap verloren met een punt. In de halve finales van de Coppa Italia zijn we eruit gekegeld en tegen Sevilla maakten we er twee en kregen we er drie om de oren. Kan gebeuren. Enkel door te lijden word je beter. De weg naar een triomf is hard werk. Vergt karakter. Een analyse van je eigen limieten. Maar ik ben strijdvaardig. Ik verlang naar verlossing en succes. Verliezen kan, maar enkel als je er lessen uit trekt om te zegevieren.”

Ik wil die 3 of 300 die fluiten niet over dezelfde kam scheren met duizenden fans en burgers. Ik ben ervan overtuigd dat het absurde racisme al een tijdje achter ons ligt Romelu Lukaku

Het gesprek met de Gazzetta covert alle aspecten. Zijn moeilijke jeugd en armoede. De geboorte van zoontje Romeo als de mooiste dag in zijn leven. De vaderlijke arm van coach Antonio Conte met wie hij een geweldige klik heeft. Voetballen achter gesloten deuren. Samenspelen met de beste middenvelder ter wereld, Kevin De Bruyne. De trots om het shirt van Inter aan te trekken. Het meer tactische voetbal in de Serie A, maar ook racisme.

Lukaku: “Er is nog overal racisme. Het voetbal is een multiculturele sport. In elke ploeg heb je spelers van verschillende nationaliteiten, verschillende kleuren en verschillend geloof. Wij respecteren dit allemaal. Dat is sport, dat is het leven. Ik heb hier in Italië een keer een probleem gehad (in Cagliari, red). Ik heb erop gereageerd, maar daarna is het nooit meer voorgevallen. Ik hou van het voetbal hier, van het land. En de supporters van de tegenstanders respecteren me. Als speler en als mens. Ik wil die 3 of 300 die fluiten niet over dezelfde kam scheren met duizenden fans en burgers. Ik ben ervan overtuigd dat het absurde racisme al een tijdje achter ons ligt. Als ik het voor het zeggen had in de wereld, zou ik alle ziektes en armoede proberen uitroeien. En gelijke rechten voor iedereen invoeren.”

Tot slot ook nog een woordje over de Rode Duivels. Gouden Generatie die geen prijs dreigt te pakken.

“We liepen op een ontgoocheling in Frankrijk in 2016 op het EK. In Rusland speelde Frankrijk tactisch een perfecte match. Misschien hebben we daar door een gebrek aan ervaring gezondigd: in die halve finale hadden we zoveel balbezit, maar niet zoveel kansen. Ze hadden er een, hebben die afgemaakt en vervolgens de finale gewonnen. Een nederlaag waar we ondertussen uit hebben geleerd. Tegenwoordig beheersen we dat beter. Zelfs als we slecht spelen, scoren we nog. Sinds Frankrijk spelen we met meer grinta. Hoeven we de bal ook niet constant te hebben. In se is voetbal simpel: zoveel mogelijk goals maken en er zo weinig mogelijk tegen krijgen. De rest er tussen is voor de statistieken.”

