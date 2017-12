Ons eindejaarspanel zoekt dé Belgische prestatie van 2017: de fabelachtige 7.013 punten van Thiam of de doorbraak van Goffin? Dries Mombert en Frank Dekeyser

16u20 4 BELGA Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als eerste in het rijtje: wie leverde de grootste Belgische sportprestatie in 2017?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Als ik er eentje moet uitpikken dan ga ik voor het jaar van Nafi Thiam"

"Dat is zo moeilijk. Er is zoveel gebeurd dit jaar op sportief vlak. Als ik er dan eentje moet uitpikken, dan ga ik voor Nafi Thiam. Ik vond het heel knap wat ze gepresteerd heeft. Eerst op het EK en dan op het WK. Echt sterk."

Jean-Marie Dedecker (ex-judocoach): "Nina Derwael is top in één van de hardste sporten ter wereld"

"Nina Derwael. Turnen is een van de hardste sporten ter wereld. Je moet er al van op jonge leeftijd staan en jezelf blijven ontwikkelen. Om daar wereldtop te zijn, moet je mentaal én fysiek ijzersterk staan. Dat heeft ze dit jaar bewezen op het wereldkampioenschap."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Het jaar van de doorbraak voor Goffin"

"Doe mij maar David Goffin. Hij heeft een heel jaar fantastisch gepresteerd. Tot in de Masters toe. Als je daar Nadal en Federer kan kloppen.... Het was voor hem het jaar van de definitieve doorbraak."

Photo News

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Ik volg mijn hart en ga voor het voorjaar van Greg"

"Als ex-wielrenner kan ik hier niet anders dan voor het jaar van Greg Van Avermaet kiezen. Met Goffin en Thiam heeft hij grote concurrentie, maar als ex-wielrenner moet ik hierin mijn hart volgen. Die reeks in de voorjaarsklassiekers was heel straf."

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "De fabelachtige 7013 punten in Götzis"

"De fabelachtige 7013 punten van Nafi Thiam in Götzis. Was Goffin erin geslaagd de masters te winnen had ik voor deze vraag mijn joker ingezet."

Photo News

Dominique Monami (ex-tennisster): "De manier waarop Goffin Federer klopte, was verbluffend"

"De prestatie van David Goffin op de Masters - al was Nafi ook schitterend vorig jaar. Maar Goffin was heel bijzonder. De manier waarop hij Federer klopte, was verbluffend."

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Thiam, da's een grote"



"Voor mij is het Nafi Thiam. Ze staat boven iedereen dit jaar. Iemand anders noemen is moeilijk. Ik heb haar destijds bezig gezien in Rio en ik dacht bij mezelf 'da's een grote'."

José De Cauwer (ex-bondscoach wielrennen): "De Parijs-Roubaix van Van Avermaet"

"Het is misschien een beetje vreemd om er één wedstrijd uit te pikken in het geval van Greg Van Avermaet, maar ik kies voor zijn Parijs-Roubaix. De manier waarop hij daar de zege pakt, vind ik sterk. Ook de gevoelens daarrond. "Oef, die grote klassieker is binnen." Hij is al olympisch kampioen, maar het grote doel bleef een wielermonument. Dat is nu gelukt en die prestatie schat ik dus hoog in. Hij moet het toch maar doen, hé."

Photo News