Ons eindejaarspanel (aflevering #8): "De Rode Duivels op het WK? Dat ze maar eerst hun Louis Vuitton laten liggen en tonen dat ze het écht kunnen" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 5 photo_news Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als achtste in het rijtje: wat mogen we volgend jaar van de Rode Duivels verwachten op het WK in Rusland?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "FIFA-ranking zegt wel iets"

"Individueel zijn er zoveel goede spelers en ze staan nog steeds hoog op de FIFA-ranking. Dat zegt dus wel iets. Hopelijk lukt het nu ook om er als ploeg te staan. Ik hoop enkel dat de mensen niet té veel verwachten op het WK."

Jean-Marie Dedecker (ex-judobondscoach): "Halve finales zijn een must"

"Ik vind dat ze de halve finales zeker moeten halen. Pas dan kunnen we van een geslaagd toernooi spreken."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Voorlopig nog koffiedik kijken"

"De spelers gaan voor het hoogste. Voorlopig is het misschien nog koffiedik kijken, maar als ze voorbij de kwartfinale geraken in Rusland, kunnen ze het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. We mogen de lat hoog leggen, ik verwacht minstens een halve finale."

photo_news

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "De finale zou formidabel zijn"

"Ik hoop dat ze bij de beste drie zijn. Halve finales zijn zeker haalbaar en dan zou een potentiële finale helemaal formidabel zijn. Maar goed, het belangrijkste is om niet al te euforisch te zijn op voorhand, net daar gaat het soms een beetje fout."

Dominique Monami (ex-tennisster): "Als ik Neymar mag geloven, gaan we verrassen"

"Ik kijk er alleszins positief naar uit. (lacht) En als ik Neymar mag geloven, gaan we verrassen. We hebben een fantastisch team."

BELGA

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Het is nu of nooit"

"Ik hoop op een heel goed resultaat. Minstens een halve finale, hopelijk zelfs een podiumplaats. Het moet kunnen met het potentieel dat we hebben. Volgens mij is het nu of nooit."

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "Minstens halve finale"

"Mits iedereen gezond blijft, verwacht ik minstens een halve finale."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Dat ze hun Louis Vuitton tassen nu maar eens laten liggen"

"Ik hoop op een logische prestatie en dat zou gezien de kwaliteiten van de spelersgroep dan zeker een halve finale zijn. Dat ze hun Louis Vuitton tassen nu maar eens laten liggen en echt tonen dat ze het kunnen. (lacht) Los van welke bondscoach er staat, moet die ploeg toch kunnen meedoen voor de prijzen? Dat ze dat maar eens bewijzen!"

BELGA