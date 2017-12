Ons eindejaarspanel (aflevering #7): "Geen EK in België? Moeilijk om ego's en agenda's op één lijn te krijgen" Dries Mombert en Frank Dekeyser

10u25 9 belga Zo moet het nieuwe Eurostadion eruit zien. Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als zevende in het rijtje: hoe erg is het Eurostadion-debacle en het mislopen van het EK 2020?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Toen ik in Rijsel was, dacht ik 'wow'"

"Weet je, ik was voor de finale van de Davis Cup aanwezig in het Pierre Mauroystadion in Rijsel. Toen ik daar rondkeek, dacht ik ‘wow’. Het is zo erg dat zoiets niet in België kan. Wij moeten zo’n stadion gewoon ook hebben en niet alleen voor het voetbal of het EK. Het stimuleert mensen om samen te komen en sport te beleven. Neen, ik vind het heel erg."

Jean-Marie Dedecker (ex-judobondscoach): "Petit pays, petit esprit"

"We hebben Euro 2000 gehad en toen waren de prestaties niet echt om over naar huis te schrijven. Misschien is het daarom wel beter dat we het EK niet naar België halen. Wat kan ik verder nog zeggen over het Eurostadion. Petit pays, petit esprit."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Niet alleen sportief, maar ook voor de politiek is dit beschamend"

"Het is beschamend. Ik heb de laatste grote toernooien allemaal meegemaakt. Je ziet allemaal leuke stadions.... Dan doet het pijn dat zoiets in België niet mogelijk is. Ook voor de politiek is het beschamend. Je krijgt het niet uitgelegd in het buitenland. Het is triest."

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Zou liever de Tour naar België zien komen"

"Dat is jammer. Maar persoonlijk zie ik wel nog altijd liever de Tour naar België komen."

Dominique Monami (ex-tennisster): "We komen hier belachelijk uit"

"Dit is heel erg. Vooral door de politieke spelletjes die er gespeeld worden. Dit is een perfect voorbeeld van hoe ons land op dat vlak handelt. We komen hier belachelijk uit. Het sleept al jaren aan en nog is er geen oplossing. Een goede samenvatting van ons politiek beleid.

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Jammer voor de uitstraling van ons land"

"Hieraan zie je nog maar eens dat België geen echte sportcultuur heeft. Dit is jammer voor de uitstraling van ons land én voor de economie."

rv Een simulatiebeeld van het Eurostadion.

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "Moeilijk in België om ego's en agenda's op één lijn te krijgen"

"Zeer erg. Het geeft nog maar eens aan hoe moeilijk het in België is om ego’s, agenda’s en politiek op één lijn te krijgen. De kracht van sport als socio-economische driver binnen de maatschappij wordt hier al te vaak onderschat."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Dat ze maar snel een nieuwe politieke partij maken: 'Logica'"

"Kijk, ik vind niet per se dat het Eurostadion er moet komen, maar heel de historie toont nog maar eens aan hoe we daar in België mee omgaan. We zijn uniek in zo'n zaken en dan bedoel ik dat eigenlijk in slechte zin. Wij kiezen nooit voor de logische keuze. Het is ongelofelijk. Wat mij betreft zou er een nieuwe partij moeten komen 'Logica'. Hopelijk is het dan voorbij met het verprutsen van zo'n belangrijke zaken. Ik vind het vooral belachelijk hoe de politiek met deze hele zaak is omgegaan."

belga De maquette van het Eurostadion werd een klein jaar geleden aan de pers voorgesteld.

