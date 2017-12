Ons eindejaarspanel (aflevering #6): "De mooiste wedstrijd? De remontada was uniek, zelfs voor een ploeg als Barcelona" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 0 Photo News Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als zesde in het rijtje: wat was de beste sportwedstrijd van 2017?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Alles kwam samen: emoties, voorgeschiedenis en fantastisch tennis"

"Dan denk ik spontaan terug aan de halve finale op de Masters. Goffin tegen Federer, in mijn ogen de allergrootste tennisser ooit. Ik heb zelden zo fanatiek meegeleefd met een tennismatch. Alles kwam daarin samen. Emoties, voorgeschiedenis en een fantastisch spelniveau."

Jean-Marie Dedecker (ex-bondscoach judo): "Op het WK atletiek is de concurrentie bikkelhard"

"Het WK atletiek. Mondiaal is dat de meeste beoefende sport, de competities zijn daar dus van een heel hoog niveau en de concurrentie bikkelhard."

Marc Degryse (ex-voetballer): "De remontada was uniek, zelfs voor Barça"

"De 6-1-zege van Barcelona tegen Paris Saint-Germain. De remontada. Ze kwalificeerden zich, ook al werd dat onmogelijk geacht na de 4-0 in de heenwedstrijd. Die avond in Nou Camp was uniek. Uitzonderlijk, zelfs voor Barça."

AP

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Alles begon op de Muur en dat maakt het extra mooi"

"De Ronde van Vlaanderen. De manier waarop Gilbert ten aanval is getrokken en tegen de gebundelde krachten van Sagan, Van Avermaet en Naesen inging, vond ik heel sterk. Dat het allemaal begon op de Muur maakte het uiteraard extra mooi."

Dominique Monami (ex-tennister): "Tegen Australië legden we de basis voor Davis Cup-finale"

"Ik kies voor de halve finale van de Davis Cup tegen Australië. Zeker omdat we opnieuw in de finale geraakten."

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Krijg nog kippenvel als ik aan Davis Cup denk"

"Tennis in het algemeen, maar vooral de Davis Cup. Ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk."

Photo News

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "De NBA finals, wat een spektakel"

"Voor mij zijn dat de NBA finals die ik voor het eerst live mocht meemaken. Wat een spektakel!"

José De Cauwer (ex-bondscoach wielrennen): "De Ronde van Vlaanderen was à l'ancien"

"De Ronde van Vlaanderen. Het was nog eens koers uit de oude doos met dank aan Gilbert. A l'ancien, zeg maar. De Waalse branie van Gilbert heeft daarvoor gezorgd. Ook het hele 'wat als'-verhaal met de valpartij van Naesen, Van Avermaet en Sagan op de Oude Kwaremont speelde zijn rol. Al mag dat geen afbreuk doen aan de krachttoer van Gilbert."

TDW Cycling: 101th Tour of Flanders 2017 / Men Arrival / Philippe GILBERT (BEL)/ Celebration / Antwerpen - Oudenaarde (260Km)/ Ronde van Vlaanderen / RVV / © Tim De Waele