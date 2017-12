Ons eindejaarspanel (aflevering #4): "Het Eurostadion, zoveel gepalaver om er uiteindelijk niet te komen" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 0 RV/BELGA "Ook de attitude van sommige voetballers is een jammere zaak." Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als vierde in het rijtje: wie of wat is de grootste Belgische tegenvaller van het afgelopen jaar?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Doe mij maar het Eurostadion-debacle"

"Als ik naar mijn eigen sport kijk, dan moet ik vaststellen dat niemand zwaar onder de verwachtingen is gebleven. Neen, doe mij dan maar het Eurostadion-debacle."

Jean-Marie Dedecker (ex-judocoach): "Geen eremetaal op WK judo is pijnlijk"

"Onze elite-judoka’s. Geen eremetaal op het WK in Hongarije, dat is pijnlijk. Het is ooit anders geweest..."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Dit was geen leuk Europees jaar"

"De Belgische voetbalclubs in Europa. Er was de pijnlijke afgang voor Club Brugge en AA Gent in de voorrondes en ook Anderlecht en Zulte Waregem deden het niet goed. Het was geen leuk Europees jaar."

belga Judoka Toma Nikiforov.

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Moeilijk om hier op te antwoorden"

"Hoh, moeilijk. Ik volg het voetbal niet echt, maar ik weet bijvoorbeeld dat Anderlecht op dit moment niet al te goed bezig is. Ik spreek niet graag over tegenvallers."

Dominique Monami (ex-tennisster): "Attitude van sommige voetballers"

"Ik vind het niveau van ons Belgisch voetbal niet zo heel goed. Ik kijk liever naar de andere landen. Ik vind vooral de attitude van sommige voetballers, hoe ze op het veld staan, jammer."

BELGA

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Het Belgische voetbal in het algemeen"

"Voor mij is dat het Belgische voetbal in het algemeen. De Rode Duivels overtuigden niet en de clubs deden het ook niet goed."

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "De Belgische voetbalclubs in Europa"

"De Europese prestaties van de Belgische voetbalclubs in het nieuwe seizoen. Een schril contrast met vorig seizoen."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Zoveel gepalaver om er dan uiteindelijk niet te komen"

"Het hele gedoe rond het Eurostadion. Wij, Belgen, zijn in zulke zaken uniek. En dan bedoel ik dat in de slechte zin. Zoveel gepalaver om er dan uiteindelijk niet te komen. Dat is schandalig."

rv Eurostadion in Brussel

BELGA

