Ons eindejaarspanel (#3) zoekt de vrouwelijke sportfiguur van het jaar: "Serena is een rolmodel voor vrouwen" versus "je kan niet om Nafi heen" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 0 BELGA Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als tweede in het rijtje: wie is nu de échte sportvrouw van 2017?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Serena is een rolmodel voor vrouwen"

"Ik heb een boontje voor Serena Williams. Ze was zwanger en dan won ze toch nog de Australian Open in januari. Ze staat er ook nog altijd op haar 36ste, dat getuigt van zoveel mentaliteit. Bovendien overstijgt ze in een jaar waar veel rond de manier waarop naar vrouwen toe gekeken wordt haar sport. Ze is een rolmodel voor de sterke vrouw. En volgend jaar staat ze er gewoon opnieuw. Daar kun je nu al van op aan."

Jean-Marie Dedecker (ex-judocoach): "Nafi Thiam en dat hoeft eigenlijk geen extra uitleg"

"Ik kies voor Nafi Thiam. En dat hoeft eigenlijk geen verdere uitleg meer als je ziet wat ze dit jaar weer gepresteerd heeft."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Thiam gaat ooit het puntenrecord verbeteren"

"Nafi Thiam. Dé atlete in een sport die heel veel van je lichaam eist. Ik denk zelfs dat ze ooit het puntenrecord in haar discipline kan verbeteren. Ook de manier waarop ze zichzelf presenteert is mooi. Thiam heeft een sterke persoonlijkheid én is een aangename 'madame'."

EPA

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "België mag trots zijn op Thiam"

"Ik kies voor een Belgische sportvrouw van het jaar. Een beetje chauvinisme mag wel en dus zeg ik hier Nafi Thiam. België mag trots zijn op zo’n uitzonderlijke atlete."

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Je kan niet om Nafi heen"

"Voor mij is dat Nafi Thiam, je kan er niet omheen."

Dominique Monami (ex-tennisster): "Chapeau Thiam"

"Nafi Thiam. Zeker als je ziet wat ze presteert op die leeftijd. In een sport die zó compleet is. Chapeau."

BELGA

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): "Het zal niet de laatste keer zijn voor Nafi"

"Mijn vrouwelijke sportfiguur van het jaar is Nafi Thiam, en dat zal ook niet de laatste keer zijn."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Op die leeftijd al de strafste zijn, is erg knap"

"Simpel, Nafi Thiam. Wat zij dit jaar heeft bereikt, dat getuigt van grote klasse. Op die leeftijd al de beste zijn in een sport is echt heel straf."

BELGA