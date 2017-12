Ons eindejaarspanel (#2): "Federer is de grootste sportman aller tijden" en "Farah ging van asielzoeker naar atletieklegende" Dries Mombert en Frank Dekeyser

08u00 5 RV/TDW/PN/AFP Peter Sagan, Mo Farah of Roger Federer. Zegt u het maar. Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als tweede in het rijtje: wie is nu de échte sportman van 2017?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Ik laat mijn tennishart spreken"

"Ik laat hiervoor even mijn tennishart spreken: David Goffin. Mocht hij de Masters hebben gewonnen, dan had hij voor mij zelfs ook de tennisprestatie van het jaar geleverd. De manier waarop hij dit jaar de handschoen heeft opgenomen en hoe hij zich vooral tijdens het seizoenseinde heeft ontwikkeld, ongelofelijk."

Jean-Marie Dedecker (ex-judo-coach): "Mo Farah, van asielzoeker naar atletieklegende"

"Ik kies voor Mo Farah. WK-goud in eigen land en vanaf volgend seizoen alles op de marathon. Hij is een fenomeen, die zijn sport al zo lang domineert. Ook het verhaal is apart. Van asielzoeker naar atletieklegende."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Ik ben fan van Federer"

"Roger Federer. Hij is 36, maar won nog twee Grand Slams en toont nog steeds energie en enthousiasme. Federer tennist op een iets andere manier dan vroeger. Nadal komt in de buurt, maar ik ben iets meer fan van de Zwitser. Hij staat nog een trapje hoger."

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Geef mij toch maar Froome"

"Geef mij toch maar Froome. Viermaal de Ronde van Frankrijk na elkaar winnen, het is door weinig anderen voorgedaan. Dat hij dat dan nog eens weet te koppelen aan een eindzege in de Vuelta maakt het extra uniek."

Thomas Van den Spiegel (ex-basketter): "Moeilijk kiezen"

"Nadal en Federer, Farah, Hamilton, Sagan,… Moeilijk kiezen maar doe mij maar Sagan."

Dominique Monami (ex-tennister): "Federer is voor mij de grootste sportman aller tijden"

"Roger Federer. Ik ben een trouwe fan. Als je op zijn leeftijd nog een Grand Slam kan winnen, hij is voor mij de grootste sportman ter wereld. Misschien wel allertijden. Bovendien heeft hij een grote persoonlijkheid."

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Onze eigen David Goffin"

"Wie is internationaal de sportman van het jaar? Onze David Goffin - hij heeft prachtige prestaties geleverd. Maar ook Thierry Neuville doet het goed in een sport (rally, red.) die niet zo simpel is."

José De Cauwer (ex-wielrenner: "Sagan overstijgt de wielersport"

"Ik ga voor Peter Sagan. Voor de derde keer wereldkampioen op rij, je moet het maar doen. Wetende dat iedereen naar hem kijkt en dat dan toch nog zo afwerken. Heel straf. Sagan overstijgt ook zijn sport, hé. We mogen blij zijn met zo'n figuur in het wielrennen."

