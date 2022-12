Al voor de derde keer dit seizoen heeft regerend kampioen Roeselare zijn grootste vijand Maaseik verslagen. De gulzige West-Vlaamse aanvallers wonnen in de interclub (3-1) en hadden in de beker na 3-0 thuis twee sets nodig om het ticket voor de finale in te pikken. Na drie sets volgde het ‘moment de gloire’ bij 1-2. Over en out, de bekerdromen voor de Maaslanders, terwijl een superieur Roeselare zich liet verleiden tot een uitgelaten zegedans.

Het moet gezegd: de garde rond set-up Stijn D’Hulst haalde Italiaans topniveau in de openingsfase. De thuisploeg werd aanvallend volledig overpowerd. De landskampioen pakte als een tornado alles verwoestend uit. Sneller, harder en hoger in de aanvalszone. De blauwe furie - zonder meer indrukwekkend - raasde door de Steengoed hal. “Voor we het beseften, kregen we 0-5 en 1-12 aan de broek. Die te zwakke start zou ons zuur opbreken”, blikte Jolan Cox beteuterd terug na de optater in de opener. Vreugde was er om de kort wederoptredende Martin Perin na zijn hartstilstand. Maar de Argentijn Kukartsev sloeg pletwalsend staalhard raak. Met Fasteland en Verhanneman in steun: 12-25.

Maaseik zou via Protopsaltis, Treial en Bartos meer weerwerk produceren in de tweede beurt. Die verliep in een licht vergiftigd sfeertje: 25-23. “We staken onze neus aan het venster. Maar we hielden dat niveau niet vast in de fatale derde set”, aldus Cox. Het potje van coach Bertini kookte over. Hij slikte na 1-1 meteen een rode kaart (puntverlies) en Roeselare herstelde zijn ‘cool’. De automatismen deden hun werk. Kukartsev sloopte het Limburgse blok en de score kantelde naar een pijnlijke 8-16 en 11-20. De schade beperken, meer zat er niet meer in. Fasteland in het midden rukte op naar 1-2. Bingo, voor een zoveelste bekerfinale op 26 februari 2023 in het Antwerpse Sportpaleis. Tegen Menen of Borgworm.

De overbodige laatste set was voor de geschiedenisboeken. Steven Vanmedegael gaf vijf wisselspelers de kans: Depovere, Ahyi, Leite Costa, Rotty en Plaskie. Die lieten over 11-13 en 16-23 ook niks heel van een ontredderd Maaseik dat de zure kelk tot op de bodem moest ledigen. “We wisten van aanpakken”, genoot de Roeselaarse libero Dennis Deroey. “We hebben ons met de volle energie in de strijd gegooid. Met knallend vuurwerk in de eerste set. Daarna kwamen we van ver terug, maar nipt te kort. Ik wist dat we hard zouden doorduwen. En ja, na 1-1 hebben we onze aartsrivaal helemaal neergesabeld.” (PLG)

MAASEIK: Vanker 1 (Aloisi, Baghdady 4, Reggers 1), Protopsaltis 14, Treial 8, Cox 12 (Aloisi), Bartos 6 (Baghdady), Fornes 4 (Perin). Libero: Ottevanger.

ROESELARE: D’Hulst 1 (Ahyi 2, Depovere 1), Tammearu 9 (Rotty 3), Coolman 6 (Leite Costa 4), Kukartsev 19 (Ahyi), Verhanneman 11 (Plaskie 4), Fasteland 14 (Depovere). Libero: Deroey