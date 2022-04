Ongrijpbare Fury heeft aan één mokerslag genoeg om zijn wereldtitel te verlengen tegen Whyte: “Dit kán het einde zijn”

Fury vs WhyteTyson Fury behoudt zijn WBC-wereldtitel. Met een uitstekende getimede uppercut sloeg ‘The Gypsy King’ Dillian Whyte in de zesde ronde knock-out. Een vlekkeloze prestatie van een ongrijpbare Fury. Zit er toch nog een gevecht in met Oleksander Usyk om alle kampioensriemen bij de zwaargewichten voor zich te winnen? De Britse kolos zaaide in elk geval toch weer wat twijfel over zijn aangekondigde pensioen, maar wist één iets wel zeker: “Ik ben het beste zwaargewicht op de planeet”.