Ligue 1 Veertig jaar in coma na onschuldi­ge knieopera­tie, vandaag overleden: het dramati­sche verhaal van een Franse ex-internatio­nal

13:15 Jean-Pierre Adams is niet meer. De 73-jarige Senegalese Fransman mocht dan geen al te bekende of gevierde ex-voetballer zijn, zijn verhaal is des te beklijvend. Niet in het minst voor zijn vrouw Bernadette, met wie de gewezen Franse international 52 jaar getrouwd was en die hem tot op zijn sterfbed dagelijks met warmte omringde. “Misschien volgt nog een medisch wonder”, hoopte ze jarenlang vurig en stilletjes tegelijkertijd. Veertig jaar lag Adams in coma nadat het bij een knieoperatie grondig mis ging, vandaag raakte het nieuws bekend dat hij overleden is.