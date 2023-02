Ongezien: VAR overrulet doellijntechnologie en keurt geldig doelpunt van Fiorentina af

Fiorentina won vorige week in Portugal met 0-4. De terugwedstrijd leek dan ook overbodig, al klom Braga al snel op een 0-2-voorsprong. Na de aansluitingstreffer scoorde Cabral de 2-2, alvast daar leek het op. Scheidsrechter Bastien kreeg op zijn horloge de melding dat de bal over de lijn was, al dacht de VAR daar anders over. De Fransman werd naar het scherm geroepen en volgde de beslissing van de VAR. Ongezien. Gelukkig voor Fiorentina maakte het uiteindelijk niet veel verschil. De Italianen wonnen nog met 3-2 en zitten vanmiddag mee in de trommel voor de 1/8ste finales van de Conference League. Fiorentina kan wel niet uitkomen tegen AA Gent of Anderlecht. De drie ploegen behoren tot de niet-reekshoofden.