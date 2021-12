Onderzoek wijst uit: België levert 1,2% van mannelijke topvoetballers, kans om top te halen 40 keer groter dan vrouw

SportWat is de kans om als man of vrouw de voetbal- of tennistop te halen? Het databureau Magmatic Research onderzocht dat wereldwijd per land: voor België is het genderverschil veel kleiner in tennis dan voetbal, waar een vrouw veertig keer minder kans heeft op de top. “Dankzij media-aandacht voor de Red Flames en een rolmodel als Tessa Wullaert gaat het wel de goede richting uit”, zegt Dominique Monami als pleitbezorgster voor gendergelijkheid in sport.

Voetbal is de populairste sport ter wereld: meer dan 250 miljoen mensen beoefenen het en liefst 3,5 miljard aardbewoners uiten zich als voetbalfan. Maar het aandeel uitverkorenen die zelf de voetbaltop halen is daar slechts een minieme fractie van en hangt af van het geslacht en het land waarin je geboren bent.

Zo concludeert Magmatic Research, dat voor drie sporten, voetbal, tennis en golf, onderzocht welke landen procentueel het meeste aantal mannen en vrouwen in de topklasse van die sport leveren, en ook per land op basis van geboortecijfers gedurende een periode van twaalf jaar de kans berekende om als man en vrouw de topklasse in die sport te halen.

Voor voetbal hoeft het niet te verwonderen dat Brazilië wereldwijd het hoogste percentage mannelijke topvoetballers produceert (5,14%), gevolgd door Argentinië (4,38%) en Nigeria (3,44%). Bij de vrouwen scoort China (11,72%) het hoogst. De VS is als nummer één van de wereld in de FIFA-vrouwenranking met 8,70% een goede derde en telt zo een belangrijker aandeel dan de VS-mannen die de voetbaltop in de wereld halen (1,42%).

Brazilië en Argentinië leveren procentueel het meeste voetballers in de topklasses.

Voor België ligt die verhouding anders dan in Amerika. Ons land zorgt bij de mannen voor 1,20% van de topvoetballers, bij de vrouwen is dat 0,30%. De kloof in het genderverschil is voor België nog vele malen groter in de kans om de top te halen. Als man geboren in België zou je volgens de studie één kans op 2.260 hebben om de topklasse te halen, bij de vrouwen ligt die kans dik 40 maal lager met één op 92.752.

Wie voetbalambities heeft, is beter af met de IJslandse nationaliteit: een geboren man daar heeft volgens de studie liefst 1 kans op 82 op de voetbaltopklasse, bij de vrouwen ligt die kans nog op 1 op 1.143. Scandinavische landen scoren over het algemeen goed bij de twee geslachten. Ook Nederland haalt zowel bij de mannen (1 kans op 2.539) en vrouwen (1 kans op 6.850) een hoog rapport. In Rusland daarentegen ben je als man (1 kans op 23.401) beduidend beter af dan als vrouw (1 kans op 8,7 miljoen) om de voetbaltop te halen.

Het onderzoeksbureau berekende een kans van 1 op 2260 om als Belgische man de topklasse te halen in voetbal.

Ander patroon in tennis

Bij tennis zien we een heel ander patroon voor België. De topklasse is hier afgebakend als alle spelers en speelsters op de ATP- en WTA-ranking. Onder meer Elise Mertens en Kirsten Flipkens, maar ook Magali Kempen die wat lager staat op de WTA-ranking, maken dus deel uit van de studie. Procentueel neemt ons land zowel bij de mannen (1,54%) als de vrouwen (1,45%) een bijna gelijk aandeel in het aantal topspelers van de wereld in. De VS hebben met 9,59% bij de mannen en 11,15% bij de vrouwen de grootste hap in de taart.

Ook de kans om het als Belg tot de tennistop te schoppen, is veel meer gendergelijk in ons land dan voetbal. Bij de mannen ligt die tenniskans op 1 op 17.713 tegenover 1 op 27,483 bij de vrouwen. Een hogere kans ook dan bijvoorbeeld de VS waar een man 1 kans op 82.379 en een vrouw 1 kans op 103.189 heeft om de top te halen.

Elise Mertens zet een lange traditie van sterke Belgische speelsters in het WTA-circuit voort.

Monami: “Red Flames toch al meer op tv”

Het thema van gendergelijkheid in de sport ligt Dominique Monami na aan het hart. Behalve vicevoorzitster van het BOIC is zij lid van de Task Force ‘Women and Sport’. Als ex-prof in tennis komt zij uit een sport die over de jaren heen veel inspanningen gedaan heeft voor vrouwengelijkheid. “Toen ik zelf nog tennis speelde, was de US Open het eerste grandslamtoernooi dat het prijzengeld voor mannen en vrouwen helemaal gelijktrok”, zegt Monami. “Tennis heeft wel het voordeel tegenover veel andere vrouwensporten dat het internationaal gemediatiseerd en goed georganiseerd is. Tennis heeft ook vele rolmodellen.”

In het topvoetbal is die gendergelijkheid internationaal nog veel minder aanwezig. “Als in een sport vrouwen het goed doen, kan dat andere meisjes inspireren om die sport te beoefenen. De media spelen ook een rol. De Red Flames komen nu toch al meer op televisie en Tessa Wullaert is een zeer inspirerende speelster. Dat kan er op termijn voor zorgen dat de sport structureel groeit. Het succes van het hockey is een goed voorbeeld, dat moedigt nu meer jongens en meisjes voor die sport aan. Op dit moment is de kloof tussen vrouwen- en mannenvoetbal wel nog gigantisch groot in België, maar het gaat al de goede richting uit.”

Dominique Monami is lid van de Task Force 'Women and Sport' in het BOIC een pleitbezorgster van gendergelijkheid in sport.

Hier vindt u meer details over het onderzoek en de methodologie.

Het vrouwenvoetbal heeft in de VS veel aanzien en heeft met Megan Rapinoe een boegbeeld.