Onderhandelingen tussen Anderlecht en Fiorentina over spits Kouamé gaan goede richting uit

Anderlecht heeft met Joshua Zirkzee en Benito Raman al twee sterke aanvallers aangetrokken, maar de recordkampioen wil graag nog een extra offensief wapen aan de kern toevoegen. In die optiek praat paars-wit met Fiorentina over Christian Kouamé. Een akkoord is er nog niet, al is men er in Italië van overtuigd dat het wel in orde zal komen. Ook in de entourage van de speler verwacht men dat het tot een deal zal komen. Het gaat om een uitleenbeurt, wellicht zonder aankoopoptie.