Ondanks goal De Ketelaere, zit álles tegen in deze Final Four: Rode Duivels ook tegen Italië onderuit

Geen Romelu, geen Kevin, geen Eden, geen Vincent - al zijn we die twee laatste al even (in het geval van Kompany definitief) kwijt. Alle hoop dat het ook zonder hen kan, die is ijdel. Dan zijn we in het beste geval nog een subtopper. Maar geen ploeg om Italië in eigen huis af te bluffen. Ook al stond de Europese kampioen zelf lang niet ‘au grand complet’. Ook zij deden het zonder Immobile of hun koningskoppel achterin, Chiellini/Bonucci. Of je moet een flinke dosis geluk nodig hebben. Maar in Turijn koos Dame Fortuna logischerwijs de kant van de Squadra. De enige echt goeie aanval voor de pauze strandde via Saelemaekers tegen de bovenkant van de deklat. Het voorbereidende werk van Batshuayi en Castagne, met de dummy, was zonder meer knap. En op het uur was daar opnieuw Batshuayi. Via de pas ingevallen De Ketelaere knal tegen de deklat. Knappe poging van Michy - lang niet zo compleet als Lukaku, wel een echte predator in de zestien.

Gelukkig was er nog Thibaut. Net zoals bij Real moet hij recent ook bij de Duivels minstens één keer per match uitpakken met een topsave. Ditmaal op slag van rusten, toen Chiesa - voor wie het predikaat woelwater moet uitgevonden zijn - alleen op doel afkon nadat Castagne even niet oplettend was. Op een moment dat de Duivels net wat hoger stonden om meer druk te zetten, in de rug afgetroefd. Het pijnpunt van onze trager wordende defensie en de tactische splijtzwam voor Martínez pijnlijk geïllustreerd. Met een voetreflex bracht Courtois redding, zodat het rusten werd met 0-0. Maar op een knappe knal van Barella (1-0) meteen na de pauze was hij kansloos en op de penalty van Berardi zat hij net niet voldoende tussen (2-0).

‘t Moet gezegd: het zat België ook alles behalve mee in dit mini-toernooi. Tegen Frankrijk de VAR-beslissingen en het momentum tegen ons, vandaag was dat net hetzelfde verhaal. Opnieuw een vederlichte penalty tegen, na Tielemans donderdag was Castagne de pineut, en opnieuw net niet bij enkele goeie kansen. Tot twee keer toe was zowaar Alderweireld er dichtbij. Telkens stond Donnarumma paraat. En ook Carrasco, opnieuw de betere Duivel, trof nog eens de buitenkant van de paal. Kevin De Bruyne was dan al ingevallen. Een welgekomen surplus aan klasse. En ook De Ketelaere kreeg een halfuur. Op assist van De Bruyne opende hij zelfs nog zijn rekening bij de Duivels (2-1). Meer zat er echter niet in. Neen, deze Final Four zorgt alleen voor nog meer onrust in de aanloop naar het WK, in de winter volgend jaar in Qatar. Zullen we dan maar de vingers kruisen dat naast Lukaku ook De Bruyne en -wie weet- Eden topfit is?

