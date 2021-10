Onbegrip over nominatie voor ‘Topsportcoach van het jaar’ Marjorie Heuls: “Hoe kan een coach die jarenlang gymnasten misbruikte genomineerd worden?”

Meer sportVanavond reikt minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Gent de vernieuwde Vlaamse Sportprijzen uit. Naast het Vlaamse Sportjuweel zullen drie nieuwe prijzen worden toegekend: Topsportcoach 2021, Topsportversterker 2021 en het Warmste Sportinitiatief 2021. Die eerste categorie zorgt nu al voor ophef, want de nominatie van turncoach Marjorie Heuls stuit op onbegrip.

Heuls is net als de Argentijn Fernando Oliva (trainer van meerkampster Noor Vidts) en de Nieuw-Zeelander Shane McLeod (trainer van de Red Lions) genomineerd voor de prijs van Topsportcoach van het jaar. De Française heeft die nominatie natuurlijk te danken aan het olympisch goud van turnster Nina Derwael, met wie ze al enkele jaren samenwerkt.

Naast die gouden plak in Tokio kwam Heuls eerder dit jaar ook negatief in het nieuws. In het voorjaar kwam aan het licht dat Heuls en collega Yves Keffier turnsters psychologisch misbruikten door hen te vernederen, kleineren, beledigen en te manipuleren. Heuls en Kieffer erkenden de beschuldigingen en boden hun excuses aan. Ondanks alles mochten ze gewoon aanblijven als coaches bij Gymfed.

Maar dat Heuls nu genomineerd is voor de prijs van Topsportcoach, is voor verschillende ex-gymnasten een brug te ver. In een open brief maken ze hun onvrede duidelijk aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts, aangezien de Vlaamse Sportprijzen een initiatief van de Vlaamse overheid zijn. “Mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen zullen streng gestraft worden (terecht!), maar coaches die jarenlang kinderen en jonge vrouwen mishandelden krijgen een verlenging van hun contract? Dit is totaal onbegrijpelijk”, klinkt het.

Lees hieronder de volledige open brief:

Beste minister Weyts,

Onlangs lazen we een artikel in de krant: u heeft ervoor gezorgd dat de straffen voor dierenmishandeling veel strenger worden. De boetes veel hoger. Het werd tijd. En wat goed dat u hiervoor gezorgd heeft.

Als mensen en als gymnasten kregen we bij het lezen van de artikels over de verlenging van de contracten van de hoofdcoaches damesgymnastiek in Gent en de nominatie van één van hen voor het Vlaams Sportjuweel in de categorie “topsportcoach van het jaar” helaas een heel ander gevoel. Het was bijna surrealistisch om dit te lezen.

Mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen zullen streng gestraft worden (terecht!), maar coaches die jarenlang kinderen en jonge vrouwen mishandelden krijgen een verlenging van hun contract?! Dit is totaal onbegrijpelijk.

Gisteren vernamen we dat de schuldig bevonden hoofdcoach van de Vlaamse gymnastiekfederatie bovenop haar contractverlenging dus ook nog een nominatie voor het Vlaamse sportjuweel cadeau krijgt. Topsportcoach van het jaar. Dit is voor ons en vele anderen niet één brug, maar meerdere bruggen te ver. Dit is voor ons dan ook het moment waarop wij kiezen om niet meer rustig af te wachten en te vertrouwen op het systeem. Het systeem dat ons al die jaren had moeten beschermen en nu na al onze getuigenissen er zeker had moeten voor zorgen dat er verandering komt.

Dit is het moment dat wij rechtstaan en vechten voor onszelf, alle slachtoffers en de volgende generaties van jonge gymnasten. Want helaas blijkt onze stem dan toch niet gehoord, klonken onze getuigenissen en oproep voor een veilig sportklimaat niet luid genoeg.

Enkele maanden geleden was er het verslag van de experten uit de door u opgerichte onafhankelijke onderzoekscommissie. U herinnert zich ongetwijfeld hun conclusie nog: jarenlange systematische mishandeling van tientallen gymnasten. De coaches zagen zich na zo’n verpletterende conclusie verplicht publiek hun excuses aan te bieden en plechtig te beloven het anders aan te pakken. Daardoor konden ze probleemloos aanblijven tot aan de Olympische Spelen. Een beslissing waar we nog begrip voor konden opbrengen, de huidige olympische generatie mocht zeker niet de dupe worden.

De Olympische Spelen zijn voorbij en er werd een gouden medaille behaald. Een prachtig moment voor de Belgische turnsport. Een historische prestatie. Maar een prestatie die nooit ten koste van het welzijn van tientallen gymnasten had mogen zijn. Een prestatie die al zeker niet het bewezen misbruik van de tafel mag vegen. Deze prestatie zou de aanzet moeten zijn van een nieuwe start.

In plaats van een nieuwe start zien we nu een gemiste kans. De coaches blijven aan en worden straks misschien zelfs beloond met een prijs van de Vlaamse Overheid voor hun wanpraktijken. Ons zal het alvast niet verbazen als er binnen een aantal jaren een nieuwe reeks schrijnende verhalen naar buiten zullen komen.

Wij vragen u vandaag, wordt het welzijn van atleten werkelijk boven de prestaties geplaatst?

Hoe is het dan mogelijk dat het contract van deze coaches zomaar werd verlengd, nog geen half jaar na de snoeiharde conclusie van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie?

En hoe kan het dan dat een coach die jarenlang gymnasten misbruikte genomineerd worden voor het Vlaams Sportjuweel?

Gaat u ons helpen, ons echt helpen, om een veilig klimaat te bekomen in het Belgische turnen?

Met vriendelijke groeten,

#GymnastAllianceBEL, de tientallen moedige gymnasten en omstaanders die getuigden over de wanpraktijken in het damesgymnastiek in Gent

Voices in Sport, de organisatie die slachtoffers van misbruik in de sport vertegenwoordigt