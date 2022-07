“Om een ster te zijn, is er meer nodig”: uitspraken over Wout van Aert in Franse talkshow doen wenkbrauwen fronsen, ook in het peloton

Tour de France“Wout van Aert is geen ster, daarvoor moet je winnen.” Die uitspraak over de huidige gele trui van de Tour de France levert de Franse analist Olivier Girault flink wat kritiek op. Zelfs profrenner Julien Bernard (Trek-Segafredo) mengt zich in de discussie op social media.

In de radiotalkshow/podcast Les Grandes Gueules du Sport van het Franse medium RMC was afgelopen weekend Olivier Girault één van de gasten. De 49-jarige Fransman, een voormalig Franse handbalinternational met straffe erelijst waaronder olympisch goud, zegt in de productie een paar opvallend scherpe dingen over Wout van Aert.

“Enkele jaren geleden vroegen we ons af of renners als Mathieu van der Poel en Wout van Aert de nieuwe sterren van het wielrennen konden worden. Die sterren had de sport wel wat nodig”, begint Girault in bovenstaande video. “Uiteindelijk is er ook een generatie die aan het ontploffen is en dat moment is voor Van Aert ook aangebroken. Hij ging misschien de Dauphiné winnen, hij ging misschien de eerste rit in deze Tour winnen en misschien ook de tweede rit... Van Aert is volgens mij de meest complete renner van het peloton. Hij rijdt altijd in beeld, maar is nooit eerste. Nooit. En om echt te schitteren, moet je winnen.”

Quote De grote ster van het wielrennen op dit moment? Het spijt me, maar Wout van Aert is een outsider, een challenger. Olivier Girault

Girault krijgt wat tegengas in de studio, maar blijft stellig bij zijn mening. “Ik zeg niet dat hij geen groot renner is. Maar om vandaag een ster te zijn, is er meer nodig. Hij moet schitteren. Neem nu Tadej Pogacar: vandaag kijkt iedereen naar hem. Om echt een ster te zijn, moet je kerels als hem kloppen. De grote ster van het wielrennen op dit moment? Er zijn enkele renners die aanspraak maken op die titel. Maar Wout van Aert...het spijt me: hij is een outsider, een challenger.”

De uitspraken komen de voormalige tophandballer op social media op kritiek te staan. “Kijk eerst naar zijn palmares voor je zo’n stommiteiten verkondigt. Ik begrijp niet dat zo iemand een platform krijgt om zomaar zijn ongefundeerde mening te verkondigen”, klinkt het onder meer. Julien Bernard, profrenner bij Trek-Segafredo, denkt er duidelijk hetzelfde over. “Ik hoop dat ze met meer kennis over andere sporten spreken”, schrijft hij op Twitter. “Waarom zou je ergens over willen praten als je er amper iets van kent?”

Van Aert is op dit moment de leider in het algemeen klassement en in het puntenklassement van de Tour. Hij eindigde in de eerste drie ritten telkens als tweede. Dit seizoen won hij onder meer de Omloop, de E3 Saxo Bank Classic en twee ritten in de Dauphiné, waar hij ook de groene trui pakte. Ook in Parijs-Nice was Van Aert de beste in het puntenklassement.

De overwinningen van Van Aert op de weg 1. 25/05/16 Proloog Ronde van België

2. 28/08/16 Schaal Sels

3. 11/06/17 Ronde van Limburg

4. 18/06/17 Ride Bruges

5. 19/07/17 GP Cerami

6. 02/08/18 Rit 2 Ronde van Denemarken

7. 05/08/18 Eindklassement Ronde van Denemarken

8. 12/06/19 Rit 4 Criterium du Dauphiné

9. 13/06/19 Rit 5 Criterium du Dauphiné

10. 27/06/19 BK wegrit

11. 15/07/19 Rit 10 Ronde van Frankrijk

12. 01/08/20 Strade Bianche

13. 08/08/20 Milaan-Sanremo

14. 12/08/20 Rit 1 Criterium du Dauphiné

15. 20/08/20 BK tijdrijden

16. 02/09/20 Rit 5 Ronde van Frankrijk

17. 04/09/20 Rit 7 Ronde van Frankrijk

18. 10/03/21 Rit 1 Tirreno-Adriatico

19. 16/03/21 Rit 7 Tirreno-Adriatico

20. 28/03/21 Gent-Wevelgem

21. 18/04/21 Amstel Gold Race

22. 20/06/21 BK wegrit

23. 07/07/21 Rit 11 Ronde van Frankrijk

24. 17/07/21 Rit 20 Ronde van Frankrijk

25. 18/07/21 Rit 21 Ronde van Frankrijk

26. 05/09/21 Rit 1 Ronde van Groot-Brittannië

27. 08/09/21 Rit 4 Ronde van Groot-Brittannië

28. 10/09/21 Rit 6 Ronde van Groot-Brittannië

29. 12/09/21 Rit 8 Ronde van Groot-Brittannië

30. 12/09/21 Eindklassement Ronde van Groot-Brittannië

31. 26/02/22 Omloop

32. 09/03/22 Rit 4 Parijs-Nice

33. 25/03/22 E3 Harelbeke

34. 05/06/22 Rit 1 Criterium du Dauphiné

35. 09/06/22 Rit 5 Criterium du Dauphiné

Volledig scherm © ANP / EPA

De tweede plaatsen van Van Aert op de weg: 1. 18/06/16 Rit 4 Ster ZLM Toer

2. 05/08/16 Dwars door het Hageland

3. 30/07/17 Rad am Ring

4. 27/08/17 Schaal Sels

5. 10/07/18 Rit 4 Ronde van Oostenrijk

6. 04/08/18 Rit 4 Ronde van Denemarken

7. 29/03/19 E3 Harelbeke

8. 11/06/19 Rit 3 Criterium du Dauphiné

9. 10/07/19 Rit 5 Ronde van Frankrijk

10. 25/09/20 WK tijdrijden

11. 27/09/20 WK wegrit

12. 18/10/20 Ronde van Vlaanderen

13. 12/03/21 Rit 3 Tirreno-Adriatico

14. 16/03/21 Eindklassement Tirreno-Adriatico

15. 14/04/21 Brabantse Pijl

16. 06/07/21 Rit 10 Ronde van Frankrijk

17. 24/07/21 Olympische wegrit

18. 19/09/21 WK tijdrijden

19. 07/03/22 Rit 2 Parijs-Nice

20. 13/03/22 Rit 8 Parijs-Nice

21. 17/04/22 Parijs-Roubaix

22. 07/06/22 Rit 3 Criterium du Dauphiné

23. 08/06/22 Rit 4 Criterium du Dauphiné

24. 01/07/22 Rit 1 Ronde van Frankrijk

25. 02/07/22 Rit 2 Ronde van Frankrijk

26. 03/07/22 Rit 3 Ronde van Frankrijk

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK. Tourbaas Prudhomme over Van Aert: “We hebben een prachtige geletruidrager”

Lees ook: