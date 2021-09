Olympische atleten gehuldigd op Grote Markt van Brussel: “Waar ik mijn gouden medaille bewaar? In mijn handtas”

Eén van de grootste sterren van de huldiging was natuurlijk Nina Derwael. De gouden medaillewinnares was in de wolken om de andere atleten terug te zien. De afgelopen weken laste ze een deugddoende rustpauze in. “Eindelijk nog eens doen waar ik zin in had. Dat was zo lang geleden. Morgen vertrek ik nog een weekje naar Spanje. Nadien ga ik de trainingen stilaan weer beginnen op te bouwen. Waar ik mijn gouden medaille bewaar? In mijn handtas (lacht). Ik moet ze momenteel overal mee naartoe nemen.”