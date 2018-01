Olympisch turnkampioene Simone Biles: "Ik ben ook misbruikt" IB

Bron: ANP 3 Getty Images Simone Biles De Amerikaanse turnster Simone Biles zegt ook te zijn misbruikt door Larry Nassar, voormalig arts van het Amerikaanse turnteam. De viervoudig olympisch kampioene is via Twitter met een verklaring naar buiten gekomen.

"Ook ik ben één van de vele meisjes die door Larry Nassar seksueel misbruikt werden", schrijft Biles. "Die woorden voor het eerst uitspreken was nog veel moeilijker dan ze nu op papier te zetten. Er zijn veel redenen waarom ik terughoudend was om mijn verhaal te delen. Lang heb ik me afgevraagd of ik te naïef was, maar ik weet nu dat mij niets te verwijten valt. Hij is de enige schuldige. Zijn gedrag was compleet onaanvaardbaar, wansmakelijk en onterend, vooral van iemand die ik moest vertrouwen. Jullie kennen mij als een gelukkig, lacherig en energiek meisje, maar de laatste tijd voel ik me gebroken. Hoe meer ik probeer me af te sluiten voor de stem in mijn hoofd, des te luider de stem schreeuwt. Ik ben niet bang meer mijn verhaal te vertellen, maar dit verwerken zal zijn tijd nodig hebben."

"Na de dappere getuigenissen van mijn vriendinnen en andere slachtoffers gehoord te hebben, besef ik dat deze verschrikkelijke ervaring me niet als mens definieert. Ik ben zoveel meer. Ik ben uniek, slim, getalenteerd, gepassioneerd. Ik droom van de Olympische Spelen in Tokio en om die droom waar te maken moet ik nog altijd terugkeren naar het trainingscomplex waar ik misbruikt werd. Maar ik heb mezelf beloofd dat mijn verhaal dit zal overstijgen en ik beloof iedereen dat ik nooit zal opgeven. Ik zal heel mijn hart en ziel blijven leggen in de sport waar ik zo van houd. Eén man gaat dat niet kapot maken."

"Het is ook belangrijk dat we te weten komen hoe het mogelijk was en wie het mogelijk maakte dat die man zo lang kon doorgaan en zo veel slachtoffers kon maken. We moeten ervoor zorgen dat dit in de toekomst nooit meer kan gebeuren."

Kinderporno

Nassar werd begin december vanwege het bezit van kinderporno veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 jaar. Het onderzoek naar seksueel misbruik door Nassar van minderjarige turnsters loopt nog. Voordat Biles met haar verklaring naar buiten kwam, gingen onder anderen McKayla Maroney, Gabby Douglas en Aly Raisman haar voor.



Biles werd vanwege haar olympische successen uitgeroepen tot sportvrouw van 2016. De Amerikaanse won in Brazilië goud op de meerkamp, op de vloer, op de sprong en met het Amerikaanse team in de landenwedstrijd. Op de balk was ze ook favoriet, maar maakte ze een fout. De Nederlandse Sanne Wevers pakte het goud en Biles moest met brons genoegen nemen.

AFP Larry Nassar.