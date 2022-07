Olympisch kampioen mountainbike, WK cross, op Alpe d’Huez winnen... Wat kan Pidcock niet? “Ik versta mijn fiets erg goed”

TOUR DE FRANCETom Pidcock (22) is olympisch kampioen in het mountainbiken, hij is wereldkampioen veldrijden en hij won de Tour de France-rit met aankomst op Alpe d’Huez. Dat deed Pidcock allemaal in twaalf maanden tijd. Wat nog? Hij is de jongste winnaar ooit op de geliefde/gevreesde/gehate Alp. “Ik zou zeggen: mijn Tour is nu al geslaagd.”