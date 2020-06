Exclusief voor abonnees

Olympiërs Kim (41) en Elodie (39) over Black Lives Matter: "'Zwarte' man vinden de kindjes bizar. Zelf gebruiken ze bruin. Of beige"

Katrien De Meyer

27 juni 2020

Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo waren niet op de #BlackLivesMatter-betogingen. Racisme is dodelijk, de hele wereld was getuige van de moord op Afro-Amerikaan George Floyd, maar corona is óók een killer. "Daarom praten we nu over racisme, ook in ons leven. Wij willen ook ons steentje bijdragen, voor onze kinderen. Deze boot kunnen we gewoon niet missen."