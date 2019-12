Oliver Naesen wenst u een gelukkige verjaardag voor 13,5 euro: ook Belgische sporters springen op Cameo-kar Redactie

12 december 2019

08u28 0 Sport Iemand verrassen met een persoonlijk bericht van zijn of haar favoriete sporter? Het wordt steeds populairder. Nu springen ook enkele Belgische sporters op de kar van de nieuwste Amerikaanse hype.

Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Adnan Januzaj, Tessa Wullaert en Kirsten Flipkens. Het zijn voorlopig nog maar een paar Belgische sporters op wie je via Cameo een beroep op kan doen. Het Amerikaanse bedrijf laat bekendheden tegen betaling een persoonlijke videoboodschap inspreken. Het ideale kerst- of verjaardagsgeschenk, zeg maar.

Aan de overkant van de Atlantische Oceaan zijn verrassingen via Cameo al langer ingeburgerd. Beroemdheden, filmsterren, atleten,... Noem maar op. Iedereen kan kiezen uit een lijst met sterren die na betaling een persoonlijke boodschap willen omzetten in een persoonlijke video. Na enkele dagen krijg je de video dan toegestuurd via Cameo.

Niets voor niets, uiteraard. Er zit namelijk wel wat rek op de prijzen. Zo betaal je voor een kerstboodschap van Caitlin Jenner bijvoorbeeld 2.550 euro. De Amerikaanse is daarmee de allerduurste. Al hangen haar inkomsten natuurlijk af van hoe vaak hij gevraagd wordt. Bovendien kan ze ook elke boodschap weigeren.

Sinds kort zijn er ook een aantal Belgen actief op Cameo. Zo zijn Oliver Naesen, Philippe Gilbert, Tessa Wullaert, Adnan Januzaj en Kirsten Flipkens in het lijstje met beroemdheden terug te vinden. Voor een boodschap van Januzaj betaalt u 270 euro, Oliver Naesen houdt het op 13,5 euro per video.

De wielrenner van AG2R werd via Instagram aangesproken om mee te doen, al kunnen beroemdheden ook zichzelf aanmelden bij Cameo. “Ik vond het wel een sympathiek idee”, vertelde Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad. “Ik heb al verschillende aanvragen gekregen, maar ik heb nog maar één video ingesproken. Het voelt soms toch een beetje ongemakkelijk aan.”