Oesterplaag bedreigt watersite Olympische Spelen

De drijvers zijn verspreid over een 5,4 kilometer lang traject. De oesters moesten ofwel op het land gesleept worden of door duikers in het water verwijderd worden. In totaal werd al zo’n 14 ton aan oesters verwijderd. Wat de hele situatie alleen maar pijnlijker maakt, is dat de oesters in kwestie magaki-oesters zijn, een winterse delicatesse in Japan. De oesters kunnen echter niet verkocht worden omdat ze niet aan de veiligheidsvoorwaarden voldoen. Erg jammer want de vangst zou meer dan tienduizend euro waard zijn.