Oef! Geen nieuwe besmettingen bij Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

17 september 2020

18u38 0

Goed nieuws op Anderlecht. De recente coronatests hebben geen nieuwe besmettingen bij de A-kern aan het licht gebracht. Eerder bleken Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther wel positief. Zij zitten in quarantaine en missen de match tegen Waasland-Beveren.

Bij Anderlecht zat de schrik er de voorbije dagen goed in, de interne maatregelen werden aangescherpt. Mochten er nog vier spelers positief getest hebben, dan had RSCA kunnen vragen om de wedstrijd op de Freethiel uit te stellen, maar zover komt het nu dus niet. Bij de B-kern en bij het personeel is er wel één besmetting.