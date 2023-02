Nu ook officieel: KV Mechelen voert kapitaalsverhoging van 6,7 miljoen euro door, Nederlander Van Esch nieuwe sterke man

esports In ‘League of Le­gends’-competitie zit halfweg maar één consistent team: bekijk hoogtepun­ten week 4

In onze ‘League of Legends’-competitie staat KRC Genk Esports met zeven overwinningen op rij aan de leiding. Alle andere teams duiken van de ene vormdip in de andere, met slechts hier en daar een glimp van wat mogelijk is als hun motor wél op volle toeren draait.