Nu ook officieel: Engelsman Scott Parker is de nieuwe hoofdcoach van Club Brugge

Parker was dan wel niet de hoofdkandidaat op Verhaeghe en Mannaert hun lijst, wel stond hij hoog aangeschreven bij het bestuur. De Deense bondscoach Kasper Hjulmand en Steven Gerrard stonden wél bovenaan, maar gingen om uiteenlopende reden niet in op de interesse van Club.

PORTRET. Gentleman met opstandig kantje, die dol was op Football Manager: wie is Scott Parker, de nieuwe coach van Club Brugge?

Parker deed dat dus wel - de ex-middenvelder van onder meer Chelsea, Newcastle, West Ham en Tottenham was sinds eind augustus werkloos nadat hij bij Bournemouth ontslagen was. Deels door de 9-0-nederlaag tegen Liverpool nadat hij ook met grote cijfers van Man City en Arsenal verloor, maar vooral nadat hij het bestuur en hun transferpolitiek sinds de start van de voorbereiding in vraag had gesteld. Hij nam het beleid onder vuur - Parker vond dat zijn team onvoldoende versterkt was voor de Premier League.